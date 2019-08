JEDVA ČEKAM MEČ SA PARTIZANOM: Srbin iz Lokomotive hvali Trinkijerijev tim

U prilog tome govori i podatak da je jedini Lokomotivin stranac koji je zadržao angažman na kraju minule takmičarske godine koja nije zadovoljila ambicije rukovodstva kluba.



Apić najavljuje da će sa novim trenerom Lukom Bjankijem, i potpuno izmenjenim sastavom u odnosu na prošlu sezonu Lokomotiva biti mnogo konkuretnija i u Evrokupu i u VTB ligi, a u želji da se izbori za što bolji status u timu, snažni centar se vredno pripremao celog leta:



- Trenirao sam u Novom Sadu individualno. Poslednjih nekoliko dana sam počeo da igram i pet na pet, a društvo mi prave Nikola Kalinić, Luka Mitrović, Aleksandar Bursać i još neki momci. Svi smo se uželeli košarke, ali se postepeno uvodimo u ritam. Drago mi je da smo se ovako organizovali, jer moram da priznam da tokom leta ponekad nije lako igrati sa momcima koji nisu profesionalci, uvek imaju neki neobjašnjiv motiv da se dokazuju u duelima sa nama. Često se prevazilazi granica grubosti i to nosi rizike. Zato mi veoma prija što sam u društvu sa Kalinom, Lukom, Bursaćem i ekipom sa kojom igramo jer strogo vodimo računa, pazimo jedni na druge da slučajno ne bi došlo do neke povrede - počinje priču Apić.



Do statusa internacionalca u Rusiji Dragan Apić prošao je prilično zanimljiv put. Da u njemu ima potencijala prvi su primetili Miodrag Babić, nekadašnji košarkaš Zadra i Željko Vučurević, bivši igrač BFC Beočina, Vojvodine... koji su ga trenirali u lokalnom timu u Žabalju nadomak Novog Sada. Preporučili su ga Žarku Vučuroviću u Hemofarmu gde je i prešao 2010. godine.



- Vršac je tada uspevao da okupi talente. Kada sam ja došao zajedno sa Dekijem Davidovcem, tamo su već bili Nikola Milutinov, Luka Mitrović, Dangubić, Krstić... Bio je to sjajan projekat. Uslovi za decu koja su dolazila su bili izvanredni. Dve fantastične sale za trening, škola, a Vršac kao grad je bio baš po meri. Nije bilo stvari koje su mogle da upropaste momke koji su dolazili, niti je bio grad koji će da te žargonski rečeno pojede. Bili smo pod kontrolom. Zaista je šteta što se jedan takav košarkaški centar ugasio. Ali, da budem iskren, pitanje je da li bih dobio šansu kakvu sam imao u Vršcu da je sve ostalo po starom. Dovodili su mnogo kvalitetne strance, ali kada je Hemofarm kao finansijer izašao iz te priče veća šansa se ukazala mladima i tu sam iskoristio šansu.



Posle dve veoma dobre sezone u Vršcu, interesovanje je pokazao FMP. Međutim, malo je poznato da, iako su praktično bili pred potpisom za ekipu iz Železnika, Apić i Davidovac umalo nisu odustali od tog transfera zbog jedne neobične situacije na treningu:



- Davidovac i ja smo došli pred start Super lige. Milan Gurović je bio trener, a mi smo prvi trening imali u momentu kada je Nebojša Čović već bio u Vršcu da ugovori obeštećenje. Dok smo igrali u Vršcu, Davidovac i ja smo, moram da priznam, imali malo povlašćen status. Bili smo prospekti kluba, zaštićeni na svaki način, a u hali u Železniku nas sačekaju "zveri" poput Stefana Lazarevića i Voje Stojanovića. Oni su nas tako "prebili" na treningu da smo se ozbiljno zapitali da li želimo da ostanemo u takvoj sredini. Lazarević i Stojanović su izneli veliki teret za plasman u Super ligu. Bili su fantastično fizički pripremljeni i sportski naoštreni da zadrže minutažu. Bukvalno su nas pojeli. Sećam se da smo posle treninga spakovali sve stvari i da smo bili spremni da se vratimo u Vršac. Ipak, odlučili smo da ostanemo što je naravno bio pravi potez.



Posle kratke epizode u Crvenoj zvezdi, Apić je oberučke prihvatio predlog predsenika crveno-belih Nebojše Čoviča da se vrati u FMP. Po rečima Apića, to je bio ključni potez u njegovoj karijeri:



- Mislim da sam u tih šest meseci "rvanja" sa Odžom na svakom treningu u potpunosti sazreo i stasao kao igrač. Jer, taj Majkl Odžo je stvarno neverovatan momak - uz osmeh priča Apić i dodaje:



- Verujte mi da on poseduje neku nadljudsku snagu. Sa tako snažnim košarkašem kao što je on se u životu nisam sreo. On kada želi da u skoku uhvati loptu ne postoji igrač u Evropi koji može da ga osujeti u tome. Zanimljivo je da se u teretani nije isticao dizanjem velikih kilaža, ali on na terenu nosi sve pred sobom, kao buldožer. To je nešto neobjašnjivo. U to vreme on nije posedovao centarsku tehniku koju sada ima i nije zano neke stvari koje sada zna, ali je po fizičkoj snazi, bez preterivanja, verovatno najdominantniji igrač u Evropi. On je i sjajan momak, uči srpski i koliko znam dobro mu ide. Ali, ima samo jedan problem. Čovek ne može da pronađe obuću za sebe, jer nosi broj 58. To je noga kao pegla, koliko je dugačka, toliko je i široka. Šalili smo se u svlačionici često na njegov račun, ali on je sve sto sjajno prihvatao. Od njega sam zaista mnogo toga naučio.



Uz kvalitetan "sparing" sa Odžom na treningu, poslednja karika u lancu koja je omogućila da se napravi iskorak bila je promena ishrane:



- Pred početak prošle sezone u velikoj meri sam se posvetio svom telu. Počeo sam da čitam stručnu literaturu, da se obrazujem u tom smislu. U potpunosti sam promenio način isharne, prestao sam da pijem sokove, izbacio sam slatkiše i hleb, smršao sam par kilograma i mislim da sam time napravio prekretenicu. Dobro sam se spremio za start ABA lige i u prvom kolu Zadru sam ubacio 29 poena. Ređale su se utakmice sa 20 i više poena i našao sam se na radaru inostranih ekipa. Odigrao sam 14 utakmica u ABA ligi i imao sam prosek od 21 poena, a bio sam i vodeći na MVP listi.



Početkom januara 2019. stigla je ponuda iz Krasnodara:



- Moj menadžer Marko Jelić mi je predočio da Lokomotiva želi mladog centra i da sam jedna od opcija. Jasno mi je stavio do znanja, iako to tada niko drugi nije znao, da ako dobro odigram protiv Budućnosti u Železniku, da će se transfer realizovati. Bio sam nervozan, nisam bio opušten, slabo sam i spavao noć pred utakmcu, ali sam na dan meča razgovarao sa mojim menadžerom Jelićem, koji me je smirivao. Postavio sa na pravi način i oslobodio me je pritiska. Odigrao sam jednu od najboljih utakmica, ubacio 28 poena i tako otišao u Rusiju. Transfer je bukvalno realizovan za jedan dan



Apić je već u drugoj utakmici u novom klubu bio MVP kola u Evrikupu uz indeks 31:



- Mislim da sam se zaista dobro uklopio. Sjajno su me prihvatili svi u klubu i to mi je baš pomoglo. Jedini sam stranac iz prošle sezone koji je ostao u timu. Putujem u Krasnodar 17. avgudta, a 19. nam počinju pripreme. Spremaćemo se u Slobveniji i Turskoj, pa ćemo videti kako će se sve uklopiti.



Na pitanje o duelu sa Partizanom u Evrokupu, Apić kaže:



- Još je rano o tome govoriti. Ali, Partizan ima izvarnedan tim. Sa Parahuskim i Gordićem mislim da su dobili ono što im je neophodno. Jedva čekam taj meč koji je na programu 22. oktobra u Beogradu - zaključio je Apić.

