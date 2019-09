NIKAD VIŠE NEĆU DA IGRAM ZA REPREZENTACIJU... TO JE TO, ZAVRŠAVAM! Nemanja Nedović otvorio dušu posle SP u Kini i otkrio prvu reakciju kada je saznao da nije na spisku putnika (FOTO)

"Stvarno sam očekivao da ću biti na tom spisku od 18 igrača. Taj dan je stvarno bio šok za mene, baš sam se bio malo pogubio i prva reakcija je bila vruće glave: 'Nikada više neću da igram za reprezentaciju, to je to, završavam'. E, onda se glava malo ohladila, razmislio sam i shvatio sam da to ne treba lično da shvatam - splet okolnosti doveo je do toga i bukvalno sam se za dan prešaltao i posvetio sam se tome da ovu sezonu dočekam spreman i da rešim zdravstvena pitanja koja su me mučila prethodne sezone. Početni bes je trajao jedan dan, već sutradan sam gledao iz potpuno druge perspektive i bilo je mnogo lakše", kazao je za Sportklub 28-godišnji košarkaš.

foto: Marina Lopičić

Nemanja Nedović je potvrdio da se dan kasnije čuo sa selektorom Aleksandrom Đorđevićem.

"Taj dan se nisam javljao bukvalno nikome, ni mojima. Sutradan sam video da me je Sale pozvao, ja sam ga naravno pozvao onda jer bi bilo stvarno glupo da to ne učinim. Razgovor je kratko trajao i to je to, ništa posebno – neću da otkrivam šta je rečeno, to će ostati između nas, ali kao što sam rekao, već tog dana sam promenio način razmišljanja i ceo pristup situaciji", rekao je Nedović.

foto: Saša Pavlić

Bek Armanija Svetsko prvenstvo u Kini pratio je onako kako se nije nadao – ispred televizijskog ekrana.

"Uglavnom sam gledao ili sa devojkom ili sam. Od 23. avgusta treniram dva puta dnevno i nisam stigao sve da ispratim – jutarnje mečeve nisam gledao, ali one oko 13, 14 sam sve gledao. Kao navijaču je i meni teško palo što nismo ispunili očekivanja koja smo svi imali pre SP, ali šta je tu je, mora da se ide dalje jer nas vrlo brzo čekaju novi izazovi – već u februaru kvalifikacije za Evrobasket. Treba da se zaboravi ovaj Mundobasket i da se okrenemo budućnosti", rekao je Nedović.

