MOM NIKOLI JE ČAST DA IGRA ZA SRBIJU! Branislav Jokić otkrio zašto centar reprezentacije ne daje izjave medijima i od čega zavisi da li će igrati na sledećim takmičenjima (FOTO)

- Šta sad znači najbolji na svetu?! Nikada to ne treba reći, treba da se kaže “jedan odličan košarkaš, među najboljima”. Uvek neko može da te pobedi i onda nisi više ti najbolji nego taj neko drugi. Svestan je i Nikola svog uspeha, ali mi gledamo da tu priču što lakše iznesemo i po njega i po porodicu, da se niko ne opterećuje time. To i jeste jedan od razloga zašto on i danas voli toliko te konje, pobegne sa svojim prijateljima, zezaju se, leže na slami i opuštaju se - kaže tata Branislav.

foto: Dado Đilas

Naš košarkaški as već duže vreme odbija da priča za medije, a za sve koji su se pitali zbog čega je to tako evo razumnog odgovora.

- Novinari toliko znaju da budu agresivni i nepristojni. Dolazili su nam u kuću nenajavljeni, upadali su u kuću kod bake i na brzinu joj izvukli informacije i slike iz detinjstva, bez ikakvog dogovora sa porodicom. Nikoline izjave su više puta pogrešno prenete u javnost i onda se stvori potpuno pogrešna slika i zato on više ne želi da komunicira sa medijima. Čak se u Americi nešto pogrešno izrazio, jer nije da zna baš sve da formuliše na engleskom a hteo je da se našali, i onda je u medijima izašlo kao da je uvredio homoseksualnu zajednicu i morao je da plati određenu kaznu za to. Od tada kada mora da razgovara sa medijima odgovara uglavnom sa "da" i "ne". On ne želi da se medijski eksponira, želi da igra košarku i da živi svoj život kao sav normalan svet.

foto: Starsport©

Ove godine se Jokić vratio da igra za reprezentaciju na veliku radost najvećeg dela navijača, dok jedan deo stvara negativnu sliku na društvenim mrežama.

- Kada ga prijatelji pitaju da li će igrati za reprezentaciju on uvek kaže “igraću”, kada ga pitaju hoće li doći on kaže “doći ću”, ako sve bude u redu i ako bude zdrav, naravno da će igrati i da će doći. Ne može da obeća da će doći, pa se nešto desi, neka glupost ili ne daj Bože nešto nezgodno i gadno, onda ne može da dođe. To ljudi moraju da razumeju, ali nažalost mi smo narod koji voli da komentariše. Napravili smo i čitavu tu famu da ćemo biti prvaci sveta. Pa polako, bre. Svi su došli na to prvenstvo sa nadom da će nešto osvojiti, da će se vratiti u svoju državu sa nekim peharom i da će biti junaci svom narodu. Sportistima su u takvim takmičenjima najmanje bitne pare, tu se radi o herojstvu za svoj narod, a pare će doći same. Na internetu sam ja ranije čitao komentare navijača pa sam znao i da se iznerviram kako to neko može tako da napiše i da lupi, a da tu osobu uopšte ne poznaje. Nikola nema društvene mreže, ne čita ni vesti a kamoli komentare. Ne obraća pažnju na to uopšte, ali uvek kada naši ljudi dođu u Denver na utakmicu, jasno je da nisu došli jer su strastveni navijači Denvera, Nikola uvek izađe da se pozdravi i slika sa njima, da ih ispoštuje isto kao što su oni njega - emotivno priča Branislav.

foto: AP

Da li će Jokić nastaviti da igra za reprezentaciju zavisi od toga da li će ga novi selektor zvati i naravno od njegovog zdravlja, kaže Jokić senior.

- Nikola je pre prvenstva naporno trenirao u Somboru i nije otišao nespreman u reprezentaciju, bili su ovde ljudi iz njegovog kluba da mu izmere sve te njihove parametre. Možda neko deluje ovako ili onako, ali za reprezentaciju je uvek lepo igrati i to je velika čast. Nažalost ti komentari, kojekakvi, znaju čoveka da oteraju od nečega. Željko Obradović zbog tih nekih stvari neće da bude selektor više, ali neće da bude ni za druge reprezentacije, jer on ne može da izdrži sve te ružne komentare koje ljudi daju.

foto: AP

Poznata je informacija da je Jokić potpisao ugovor za basnoslovnu svotu novca, međutim, ta činjenica nije mnogo uticala na njegov stil života.

- Ono što Nikola voli to su obične stvari. Napravićemo porodične kuće za trojicu sinova, svako ima po auto, uredićemo hipodrom za konje da može tu svoju ljubav da zadovolji. Šta ćeš više? Nije da pre nismo imali i vikendicu i konje i slične stvari, šta sad treba više od ovoga? Treba možda da ode u Beograd na splavove i šta će on tako, da bude neka faca? Njega to ne interesuje, ima i ovde muziku i omiljenu kafanu gde odlazi petkom i subotom sa svojim prijateljima iz detinjstva. Ne sedi on sa novopečenim prijateljima, teško on prima nove ljude oko sebe, moraju biti iz sveta košarke ili konja, treće nešto teško.

foto: Starsport©

Da 20 koševa, pa na trku konja...

- Kada je bio mlađi, 13, 14 godina, igrao je te lige početkom leta, a utakmice su bile vikendom, a ako bi bila nedeljom, onda je trener morao da zakaže utakmicu tako da Nikola može da stigne i na konjske trke. Koliko puta je onda on igrao prvo poluvreme punom parom, što može jače, da po 20, 30 koševa i vode sa toliko razlike, a onda on na pola mora da ide da bi gledao trku konja. Trener ga je puštao, jer je znao ako ga ne pusti da on više neće hteti da igra. Dosta je isključiv i inatan uvek bio.

kurir.rs / Blic

Kurir