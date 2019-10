DANAS NIKADA NE BIH PREŠAO IZ ZVEZDE U PARTIZAN! Dejan Tomašević otvorio dušu: Tada je bilo drugačije, normalnije vreme!

On je otkrio kako je došao među crveno-bele, koji su ga prvo "odbili".

- Do 15 godine sam trenirao fudbal. Negde u tom trenutku sam zavoleo košarku. Pokušao sam da odem u Zvezdu, međutim... moj današnji veliki prijatelj, tada je bio trener kadeta Crvena zvezde rekao je... nas par je odveo na stranu i rekao da nema mesta i da probamo sledeće godine - rekao je Tomašević za TV Prva.

Tomašević je istakao da je veoma ponosan što je sa Zvezdom osvojio titulu.

- Ponosan sam na to što sam deo šampionske generacije Crvene zvezde. Proveo sam tamo četiri godine, osvojio sam dve titule. Vratio trofej na Mali Kalemegdan. Međutim, shvatio sam da moram da uradim nešto sa karijerom... Partizan je u tom trenutku bio mnogo bolja ekipa, više posvećivali pažnje mladima - kazao je Tomašević.

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije je istakao da mu je to bio najbolji potez u karijeri.

- Iz ove perspektive u ovom trenutku to sigurno ne bih uradio. Tada sam bio mlađi i bilo je normalnije vreme. Ne igram dugo košarku, ali i dan danas kažem da je to bio moj najbolji potez u karijeri. Došao sam u klub koji je bio vrhunski organizovan. Mi smo u te četiri godine napravili dosta toga. To mi je bila odskočna daska - kazao je Tomašević.

Da podsetimo, Tomašević je dres Crvene zvezde nosio od 1990. do 1995, a Partizana od 1995. do 1999. godine.

Kurir sport

Kurir