SVE SE ZAKUVALO U BEOGRADU: Evroliga pokrenula disciplinski postupak protiv Svetislava Pešića!

Prvi čovek tog tela, nekadašnji košarkaš Boštjan Nahbar je nedavno najavio da će biti usvojena nova pravila po kojima će pripreme za sledeću sezonu morati da počnu 24. avgusta.

foto: EPA

"On nije normalan... On ne zna da smo mi u Evropi, da nismo u NBA. Mi praktično preuzimamo formu iz NBA koja nije dobra. Zamislite da počnemo da treniramo 24. avgusta, a Superkup je 21. avgusta. Sezona počinje poslednje nedelje septembra, a on kaže da bi četiri nedelje treniranja bilo dovoljno za sezonu koja traje deset meseci. Taj čovek je nenormalan", naveo je Pešić.

Zbog tih reči mogao bi da ispašta pošto je Evroliga pokrenula postupak protiv srpskog trenera. Izvesno je da ga čeka kazna, a verovatno samo novčana.

