ŽELJKO JE MOJ IDOL! Mitrović: Imamo šansu da pobedimo veliki Fenerbahče, to je neverovatno! (FOTO)

"Prvi put u životu igram protiv Željka Obradovića, i to je velika čast jer je on jedan od mojih idola i mojih mentora. Iskreno, sama činjenica da se priča o mogućnosti da pobedimo Fenerbahče je neverovatna za mene. Pre dva meseca ne bih ni pomislio na to. Nisu pokazali svoje najbolje lice poslednjih sedmica, ali jedino imam vremena da se fokusiram na svoj tim", rekao je trener Asvela Zvezdan Mitrović.

I njemu je jasno da u Feneru trenutno nešto ne štima, ali da je to suviše dobar tim, da bi to moglo dugo da potraje.

"Posle mečeva sa Barselonom i Asvelom, Fener će imati tri utakmice kod kuće, protiv Albe i dva meča u Turskoj ligi. Ako Fener dobije ovaj meč vraća se u igru. Gledao sam na televiziji duel sa Barselonom i primetio sam da turski tim nije bio fokusiran na tu utakmicu. Naravno možemo da se plašimo da je to cilj i program Fenerbahčea. Istina je da moramo da prepoznamo da Fener ne izgleda dobro posebno u tom meču u sredu sa Barsom", poručuje Mitrović.

