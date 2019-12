DRAGAN ŠAKOTA PREPORODIO CRVENO-BELE: Đorđo Armani video jaku Zvezdu (FOTO)

Košarkaši Zvezde napokon igraju onako kako to očekuju navijači crveno-belih, a najbolji pokazatelj je to što su ostvarili tri pobede zaredom u Evroligi. Poslednji u nizu koji su osetili snagu prvaka ABA lige i srpskog predstavnika je ekipa Milana, koju su izabranici Dragana Šakote u „gradu mode“ savladali sa 77:67.

Najzaslužniji za trijumf Zvezde bio je ponovo Lorenco Braun, koji je postigao 21 poen. Da se Amerikanac nalazi u odličnoj formi, pokazuje i to što je prethodni duel s Valensijom odlučio košem u poslednjoj sekundi. Neverovatan osećaj - Osećaj je neverovatan. Cele godine vredno radimo, a takođe bih hteo da se zahvalim saigračima, koji me maksimalno podržavaju, i oni su najzaslužniji za moje dobre partije. Naravno da sam srećan zbog toga - kazao je Braun i nastavio: - Što se tiče duela s Milanom, odbrana je bila ta koja je napravila razliku u našu korist. Bili smo čvrsti, uložili smo veliki trud kako bismo odbranili njihove napade. Sve je to vodilo našem dobrom napadu u finišu, zajedno smo se borili za svaku loptu i na kraju smo stigli do izuzetno važne pobede.

Napredak Velike zasluge za trenutno dobre rezultate Zvezde pripadaju i novom treneru Draganu Šakoti, koji je, otkako je seo na klupu crveno-belih, preporodio tim. - Treba da budemo zadovoljni jer napredak se oseća, treba da se zadrži energija i kontinuitet. U početku mi je bilo teško da vodim utakmicu jer sam morao da se služim stvarima koje nisam dovoljno upoznao i onda kada već mogu da se oslonim na sopstveni instinkt, sada kada je prošlo neko vreme, lakše mi je da komuniciram sa igračima - istakao je Šakota.

