KOŠARKAŠ PARTIZANA IZGUBIO SINOVE BLIZANCE: Ljubimac Grobara prvi put govorio o TRAGEDIJI koja ga je zadesila (VIDEO)

Sadašnji ljubimac "grobara" je 3. marta 2012. izgubio sinove blizance, Džejdena i Kejdena. Dečaci su rođeni 20. marta 2011. i nikada nisu napustili bolnicu, a preminuli su zbog respiratornih problema.

Mozli je tada nastupao u NCAA ligi, a nedugo posle te tragedije otišao u Evropu, odnosu u Italiju.

"Bilo je teško, ali morao sam da budem jak zbog supruge. Uspeo sam da prenesem sav teret na sebe, nisam joj dozvolio ni u jednom momentu da me vidi tužnog. Bilo je prilično teško, jer se dogodilo dok sam igrao utakmicu, a kada ti se desi tako nešto, ne možeš mnogo da uradiš nego da sačekaš da prođe vreme. Kako ono prolazi, postaje lakše", rekao je Mozli u intervjuu za "Espreso" i nastavio:

"Bilo je veoma teško, trebalo mi je mnogo vremena. Pomoglo mi je to što su treneri bili tu za mene, čuvali su mi leđa, pričali smo mnogo o svemu što se desilo. Uvek su mi govorili da ih zovem kad god mi treba nešto. Kad god sam osećao da imam neki problem, to sam i radio, zvao ih, pričao sa njima".

Mozli sada ima sina...

"On je veliki deo mog života. Samo što nisam zaplakao kada se rodio, jer mi je praktično to što se on rodio zdrav bilo čudo. Kažu da je pljunuti ja, veoma je smešan, sjajan je lik, mnogo ga volim".

(Espreso)

Kurir