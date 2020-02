DA LI ĆE BITI NAVIJAČA PARTIZANA U PIONIRU? Crvena zvezda se oglasila pred večiti derbi u ABA ligi

Crveno-beli su izdali saopštenje povodom derbija 18. kola reagionalnog takmičenja sa Partizanom, zakazanog za ponedeljak u 18 sati u dvorani "Aleksandar Nikolić".

"Interesovanje navijača Crvene zvezde za ovaj meč je veliko, a klub ovom prilikom obaveštava javnost, da KARATA U SLOBODNOJ PRODAJI NEĆE BITI, NITI ĆE BITI BILO KAKVE DISTRIBUCIJE BESPLATNIH DNEVNIH KARATA", kaže se u saopštenju u kome se dodaje: "U ponedeljak u halu će moći da uđu samo vlasnici sezonskih karata KK Crvena zvezda kojih ove sezone ima u rekordnom broju koji praktično dostiže kapacitet hale 'Aleksandar Nikolić' dok je izuzetno mali kontigent dnevnih karata pripao isključivo sponzorima i prijateljima kluba. KK Crvena zvezda ovom prilikom i za ovu utakmicu želi da nagradi za vernost sve vlasnike i kupce EL paketa koji važe za utakmice crveno-belih u 'Štark areni' koji će u ponedeljak imati svoja mesta u hali 'Aleksandar Nikolić' po sledećem rasporedu:

Vlasnici Evroliga paketa 400 SEVER – ulaze na tribinu B Hale Aleksandar Nikolić Vlasnici Evroliga paketa 400 JUG – ulaze na tribinu A hale Aleksandar Nikolić Vlasnici Evroliga paketa 200 LOŽA SEVER – ulaze na tribinu Parter 4".

Zvezda napominje da će svi vlasnici sezonskih ulaznica ulaziti na svoja mesta koja su obezbedili kupovinom sezonske karte, bez ikakvih izmena, uključujući i tribinu D i parter 4.

"Shodno propozicijama takmičenja (tačka 3.10) i dogovoru sa sastanka bezbednosti na kome je bio prisutan i predstavnik KK Partizan, gostujućih navijača neće biti, a klub podseća da je za takmičarsku sezonu 2019-2020 prodao i veliki broj sezonskih karata za tribinu D za najmlađe i njihove roditelje u okviru program Zvezdaš Junior!

Takođe, shodno tački 3.6 propozicija takmičenja, službena lica KK Partizan NIS dobiće za njihove potrebe i na bazi reciprociteta, identičan broj karata kao za meč koji je odigran u novembru 2019. godine kada je domaćin bio Partizan i u skladu sa propozicijama takmičenja, i kapacitetom dvorane u kojoj se igra utakmica".

Na kraju, Zvezda poziva navijače da dođu i korektno navijaju.

"KK Crvena zvezda mts još jednom poziva sve svoje navijače da u ponedeljak ispune dvoranu do poslednjeg mesta, pomognu ekipi da u sjajnom sportskom ambijentu uz fer i korektno i sportsko navijanje, dođe do nove pobede kojom bi potvrdila plasman pred plej of regionalnog takmičenja, i uhvatila dobar ritam pred start doigravanja u ovom takmičenju, ali i naredne utakmice u vrlo zgusnutom kalendaru (Panatinaikos, Himki, Mornar, početak završnice kupa)", zaključuje se u saopštenju.

Kapije dvorane biće otvorene dva sata pre početka meča, a Crvena zvezda mts apeluje na sve koji budu dolazili u dvoranu, da se ka njoj upute ranije, zbog detaljnih kontrola koje će biti sprovedene na svim ulazima.

(Kurir sport)

Kurir