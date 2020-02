SPREMA SE VENČANJE IZ SNOVA: Jokić dovodi NBA zvezde na svadbu! (FOTO)

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić staje na ludi kamen!

Centar Denvera odlučio je da se oženi svojom dugogodišnjom devojkom Natalijom Maćešić, a svadba je zakazana za jun ove godine. Njih dvoje su zajedno od 2013, a on je u nekoliko navrata isticao da mu je Natalija velika podrška i da mu mnogo znači u životu. Svadbeno veselje biće održano u jednoj vinariji u njegovom rodnom Somboru, a poznato je da je Jokić veliki lokalpatriota i da je ponosan na to. Najbolji pokazatelj je to što svako leto, dok je pauza u NBA, provodi u svom gradu.

- Nikola je zakazao svadbu za jun, a gala venčanje biće održano u jednoj vinariji u njegovom rodnom Somboru. Ono što je zanimljivo jeste da će na glamurozno svadbeno veselje doći mnoge svetske NBA zvezde. Nikola i Natalija su veoma uzbuđeni, a žele da njihovo venčanje bude kao iz snova - otkriva za Pink.rs.

Što se tiče gostiju na svadbi, nema dileme da će doći njegov trener iz Denvera Majk Meloun, najbolji NBA prijatelj Huančo Ernangomez, očekuje se i dolazak Luke Dončića, kao i igrača iz reprezentacije Srbije, koji će u tom periodu da se pripremaju za kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre.

Ko je buduća gospođa Jokić Ljubav iz školskih dana

Upoznala je Nikolu u 16. godini

Visoka je 173, a on 213 cm

Prati Nikolu na svim utakmicama

Prisustvovala na dva Ol-star meča

Uvek uz Nikolu Natalija ga prati na svakoj utakmici Nikolom i Natalijom jedno vreme bavili su se i američki mediji. Za njegovu buduću suprugu rekli su da puno znači košarkašu Denvera, jer sa njim ide na skoro svako gostovanje, što nije uobičajeno u NBA. Takođe su bili iznenađeni činjenicom da je čak išla s njim u London, gde su igrali prijateljsku utakmicu. Natalija je Nikolu Jokića pratila i na Svetskom prvenstvu u Kini.

