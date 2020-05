BOGDAN BOGDANOVIĆ O RADU SA VUJOŠEVIĆEM: Duletov vojnički sistem je napravio košarkaša od mene!

Igrač Sakramenta pričao je o svom bivšem treneru i vremenu koje je on posvetio da bi od njega napravio profesionalnog košarkaša.

foto: Zorana Jevtić

- Dule me je naučio o tim osnovnim stvarima, šta je bitno u tome šta postaješ i kako se napreduje. Kad govorim o tom prelasku iz juniora u seniore, imao sam šut dosta sporiji i pokušavao sam sa Vladom Jovanovićem da to promenim i čini mi se da on tada nije imao vremena da se pozabavi mnome, a ni ja nisam znao kako da priđem treneru. U tome mi je najviše Dule pomogao, tako što se on bukvalno odricao svog vremena da radi sa mnom. Dolazili bismo u šest ujutro i on je samo sa mnom radio dva sata. Imao je taj vojnički sistem, ali meni je to pomoglo. Možda to ne i bi pomoglo svakom igraču, možda to ne može svako da izdrži, ali meni je u tom momentu bilo nenormalno značajno - ispričao je Bogdan za Sportklub i dodao:

- U periodu rasta i razvijanja stvarno sam imao tu sreću da radim sa vrhunskim trenerima i sa vrhunskim igračima i znao sam da iskoristim njihov savet. Znaju i oni da ih nisam baš sve poslušao, ali to je igrački. Kad sam počeo da radim sa Duletom, mislim da mi je on najviše pomogao u tom profesionalnom razmišljanju. Uopšte nisam znao šta to znači biti profesionalni košarkaš.

foto: Pritnscreen/Instagram Epidemija u Sakramentu ! Karantin lakše pao uz sestru ! Bogdanovića je pandemija koronavirusa dočekala u Sakramentu, a dane u kući proveo je uz svoju sestru Bojanu. - Nismo imali policijski čas, kao u Srbiji, pa smo imali dovoljno vremena da osmislimo dan onako kako mi želimo. Sestra i ja imamo dnevnu rutinu, trudimo se da je ispoštujemo. Napravili smo novi režim rada - buđenje, ustajanje, razgovori sa porodicom i prijateljima iz Srbije. Zatim spremamo zajedno ručak, mada više ona nego ja, onda neki trening u garaži, isto zajedno ili sam, a onda šta se dogovorimo ili igrice, ili filmovi, ili serije... Kurir sport

Kurir