BEOGRAD JE FAVORIT ZA ZAVRŠNI TURNIR EVROLIGE! Grbović objasnio razloge zašto je ARENA u prednosti nad ostalima!

Ako se sezona bude nastavljena, sve utakmice do kraja bi se najverovatnije igrale u jednom gradu, koji bi organizovao i mečeve do kraja ligaškog dela, ali i završni turnir.

Prema nekim informacijama predviđeno je da ligaški deo bude održan od 4. do 27. jula, posle toga sledi nokaut faza.

Beograd je izrazio spremnost da se prihvati tog izazova, na Evroligi je odluka da li će mu i dodeliti organizaciju.

Jedan od ljudi koji učestvuje u eventualnoj organizaciji turnira je i proslavljeni košarkaš Partizana i direktor "Beogradske Arene" Goran Grbović

"Ceo proces je veoma kompleksan jer morate dovesti 18 ekipa u jedan grad, u kojem bi se u tom takmičarskom delu, da bi se završila Evroliga, odigralo šest kola. To je 54 utakmice u veoma kratkom periodu. Posle toga se igraju Fajnal-ejt i Fajnal-for – ukupno 62 utakmice", izjavio je Grbović u Jutarnjem programu na RTS-u.

foto: KK Partizan

Naravno Beograd nije jedini kandidat, a iz regiona u trku je ušla i Ljubljana.

"Što se tiče logističkog dela, Beograd je u prednosti u odnosu na sve ostale gradove jer smo mnogo ranije počeli da komuniciramo sa Evroligom, još od onog prvog dana kada je izbacila raspored kako bi se to hipotetički igralo u jednom gradu.Ljubljanja se prijavila prošle nedelje i ona nam je konkurencija. Mi smo već duboko u toj tehničkoj logistici i prepisci sa Markom Abalom, čovekom koji je zadužen za događaje. Jednostavno, neću da budem zlonameran, ali jedino što Ljubljana ima to što je 1970. Jugoslavija osvojila svetsku titulu u tom gradu i biće 50. godišnjica. Što se tiče košarke i organizacije, Beograd je grad koji je prvenstveno voljen od svih ekipa.Govorim iz ličnih saznanja. Moji prijatelji su direktori nekih klubova ili arena i mi lobiramo za to, ali svi igrači, treneri i predsednici klubova vole da dođu u Beograd. To je naša prednost'', objasnio je Grbović.

Kurir sport

Kurir