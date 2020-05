TAJ BERTOMEU JE JEDNA OBIČNA SECIKESA I DŽEPAROŠ: Goran Grbović predlaže Partizanu da pređe u FIBA tabor

Bivši as Partizana i direktor beogradske Štark arene Goran Grbović preporučuje crno-belima da napuste "Evroliginu razvojnu platformu Evrokup" i da ubuduće igraju FIBA Ligu šampiona.

Grbović kaže da dolazi vreme za teške i strateške odluke, ali da prioritet Partizana mora biti beg iz zagrljaja "jedne sitne secikese", kako on naziva prvog čoveka Evrolige Đordija Bertomeua.

- Odluka Bertomeua je protiv košarke i takmičenja koje on sam vodi. Imao je mesec dana nešto da uradi. Nekoliko mehanizama je bilo u njegovim rukama da bi pokazao kako mu je stalo do nastavka takmičenja i ništa od toga što mu je bilo na raspolaganju nije preduzeo. To je jedan običan prevarant, kome Partizan mora da okrene leđa i da se strateški okrene FIBA, koja mu je uputila ozbiljnu ponudu za takmičenje u narednoj sezoni - rekao je Grbović.

Da li mislite da bi takvom odlukom crno-beli zauvek zatvorili vrata Evrolige?

- Partizan mora da misli na sebe. Kad to kažem mislim da bi kao prvu stvar morao da tuži organizatora takmičenja za pretrpljenu finansisjku i sportsku štetu koju trpi prekidanjem takmičenja. Pa, ko danas im pet miliona evra da baci. Druga stvar, iz Evrokupa su već otišle tri ozbiljne ekipe: Darušafaka, Bilbao i Ritas. Francuzi su veoma blizu da zajedno sa Asvelom pređu pod okrilje FIBA. Virtus iz Bolonje je nezadovoljan, takođe i Panatinaikos ... Pravi se jedno ozbiljno takmičenje od klubova, kojima je preko glave obećanja Bertoemua, a Partizan kao bivši prvak Evrope treba da bude magnet za ostale klubove.

Kakva reakcija treba biti ostalih timova ABA lige?

- Možda u Crvenoj zvezdi sad misle da su na dobitku, ali dugoročno gledano nema sreće dok je god se Bertomeu za sve pita. Ako je prekinuo takmičenje sada šta će biti sledeće sezone? Ko će imati interes da se takmiči u ligi koja ne donosi nikakvu zaradu, posebno u situaciji gde se igra bez navijača. Meni kažu "baš te briga, biće Evrolige u Areni". OK, biće, ali ko će doći u Štark arenu ako može da zakupi fiskulturnu salu u školi 20. oktobar i da tamo igra utakmice. Vidite, Bertomeu nema uopšte ideju za sledeću sezonu. Što se njege tiče bilo bi najbolje da se igraju mečevi na otvorenom.

Da li ABA mora konačno da zauzme čvršći stav u interesu cele lige?

- Mislim da je krajnje vreme. Ovaj prostor je stvarao košarku u Evropi. Odavde su ljudi od znanja odlazili u Nemačku, Francusku, Španiju i Italiju i pravili im kompletnu organizaciju, ne samo igrače i šampionske ekipe. Ovaj prostor je zadužio košarku i zato su odavde morali da igraju barem dva tima. Ali, ne! Dođe taj džeparoš i secikesa Bertomeu, pa onda krene sa ucenama. "Možda oće, možda neće, znate sledeće sezone". Pa, dokle? Prošle godine je izvrdao obećanje dato Partizanu. Oni su prešli preko toga, napravili tim, do osmine finala bili prvi u Evrokupu i sad se pojavljuje Bertomeu koji im kaže "žao mi je, džabe ste se trudili". Odmah tužba, da sam na mestu Partizana!

