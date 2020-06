LEGENDARNI TRENER SE OKOMIO NA TRAMPA: Da je imao MOZGA izgovorio bi samo TRI REČI!

"Ono što me pogađa je da svi vidimo ili smo ranije viđali policijsko nasilje i rasizam, a ništa se ne menja. Zbog toga su ovi protesti bili tako eksplozivni. Ali bez vođstva i razumevanja šta je problem, promene neće biti. Beli Amerikanci su izbegavali suočavanje sa ovim problemom, jer to je bila naša privilegija. To se takođe mora promeniti", rekao je Popovič za "The National".

On se osvrnuo i na reakciju predsednika SAD Donalda Trampa i bio kritički nastrojen prema njemu.

"To je neverovatno. Da je Tramp imao imalo mozga, čak i ako je to 99 odsto cinično, izašao bi i rekao nešto što će ujediniti ljude. Ali njega nije briga za zbližavanje. Čak ni sada. To je tako očajno. Sve je u njemu. Sve je u tome što lično njemu koristi. Nikad se ne radi o većem dobru", istakao je Popovič i dodao:

"Jasno je šta treba da se uradi. Treba nam predsednik koji će da izađe i kaže: 'Životi crnaca su važni'. Izgovorite samo ove tri reči (black lives matter prim. aut.). Ali on neće i ne može. Ne može jer mu je važnije da mobilizuje malu grupu sledbenika koji potvrđuju njegovo ljudilo. Ali, to je veće od Trampa. Sistem mora da se menja. Učiniću sve što mogu da pomognem, jer to rade lideri. Ali ništa ne može da nas stavi na pravi put, jer on nije lider", zaključio je proslavljeni trener.

Kurir sport

Kurir