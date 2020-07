POJAČANJE STIGLO NA MALI KALEMENGDAN: Đorđe Marjanac novi košarkaš Crvene zvezde (FOTO)

Marjanac, rođen 2004. godine u Banjaluci, prethodne sezone nastupao je za ekipu Vizure.

Član je reprezentacije Srbije do 15 i 16 godina i jedan od najtalentovanijih igrača na poziciji krilnog centra i centra u svom uzrastu.

"Veliki ponos i čast za mene, postao sam član kluba koji je najveći u celom regionu i Srbiji. Ovaj dolazak u Crvenu zvezdu je i potvrda da su svi moji koraci do sada bili dobri, i da sam na pravom putu ka onome što je moj cilj kao i svim momcima koji se nalaze u klubu - a to je da stignem do seniorske konkurencije i prvog tima. Dolazak u Crvenu zvezdu je i veliko zadovoljstvo za mog oca i moje bake, svi su veliki zvezdaši. Znam većinu momaka iz ovog tima, znamo se i iz reprezentacije i sa utakmica koje smo igrali. Preostaje nam da radimo, treniramo i napredujemo", rekao je Marjanac prilikom potpisivanja ugovora, koji će trajati do 2023.godine.

