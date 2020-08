BRUTALNA REAKCIJA VULETIĆA NA ČOVIĆEVE OPTUŽBE: Nekrofilski um lamentira nad preminulim Odžom!

Član Upravnog odbora Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, Vladimir Vultić, oštro je reagovao na indirektne optužbe koje je prvi čovek KK Crvena zvezda Nebojša Čovićuputio na račun crno-belih, povodom tragične smrti košarkaša Majkla Odža.

Vuletićev odgovor Nebojši Čoviću prenosimo u celosti:

"Čitajući današnje nekrofilsko saopštenje još jednog u nizu zvezdinih doktora, uviđa se ta neodoljiva potreba da se uzročno-posledične veze izvode baš onako kako su to činili primitivni narodi: Kada bi neko bio usmrćen lukom i strelom, primitivni um je tvrdio da je ubijeni smrt našao od strele a ne od strelca.

Međutim, ovaj savremeni nekrofilski um izvodi zaključak da se "zataškava gde je preminuo Odžo" imputirajući da se to desilo na stadionu Partizana, u svojini JSD PARTIZAN. Tako on lamentira nad preminulim telom baš kao sto je lamentirao nad preminulim KKCZV čije je pokojno ime uzeo i natenuo ga svom privatnom projektu KK CZV BEOGRAD DIVA ILR (niz je nesaglediv).

Međutim, pravo pitanje je, kako to svojevrememo "Laufer javlja" zašto se već 17 godina zataškava uloga izvesnog "Ćokija" u atentatu na premijera Srbije a već 15 godina njegova uloga u ogromnoj pljački novca namenjenog Kosovu i Metohiji.

"Zašto bi se to krilo ako stvarno niko nije želeo da dodje do ovoga?"", pita se Vuletić

Posdsetimo, Čović je danas tokom gostovanja na televiziji "Pink" govorio o tragičnoj smrti doskorašnjeg košarkaša Zvezde Majkla Odža, koji je preminuo tokom individualnog treninga u sali na stadionu Partizana.

Čović je tom prilikom indirektno optužio crno-bele da su pokušali da zataškaju mesto tragedije.

"Ono što me takođe pogađa, to su pokušaji da se zataška gde i u kojoj hali se to dogodilo, pa onda vidim izraz ‘anonimni prisutni’. Zašto bi u ovom slučaju bilo šta bilo anonimno? Crvena zvezda je sa Odžom imala izuzetnu saradnju. Mi ćemo kao moralni ljudi uraditi ovaj deo posla, ali ćemo zahtevati da se dođe do potpune istine kako se dogodilo. Mnogo toga mi već znamo ko je učestvovao u tome. Odžo je od marta kao igrač Zvezde permanentno vrbovan. Mislim da je u okviru tih vrbovanja napravljeno ubrzanje koje je uticalo na ovo što se dogodilo", rekao je Čović.

Kurir sport

Kurir