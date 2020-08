OSTOJA MIJAILOVIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO ČOVIĆU: Onaj kome nečija smrt nije sveta stvar nije ljudsko biće!

Predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović ekspresno je odgovorio na indirektne optužbe koje je Nebojša Čović uputio na račun kluba iz Humske, kada je reč o tragičnoj smrti košarkaša Majkla Odža.

"Ja ne znam šta bih rekao na ovu glupost. Košarka je jedan od najčistijih i najlepših sportova koji planeta danas ima. Zašto smo mi osuđeni da nam pojedine srpske klubove vode oni koji nemaju trunku stida ni morala? Onaj kome nečija smrt nije sveta stvar nije ljudsko biće!!! Odžo, počivaj u miru", rekao je za Espreso Ostoja Mijailović.

Podsetimo, Majkl Odžo je preminuo tokom individualnog treninga koji je imao u sali koja se nalazi na stadionu Partizana.

Čović je tokom gostovanja na "TV Pink" rekao je neko pokušao da zataška gde se dogodila tragedija.

"Ono što me takođe pogađa, to su pokušaji da se zataška gde i u kojoj hali se to dogodilo, pa onda vidim izraz "anonimni prisutni". Zašto bi u ovom slučaju bilo šta bilo anonimno? Crvena zvezda je s Odžom imala izuzetnu saradnju. Mi ćemo kao moralni ljudi uraditi ovaj deo posla, ali ćemo zahtevati da se dođe do potpune istine kako se dogodilo. Mnogo toga mi već znamo ko je učestvovao u tome. Odžo je od marta kao igrač Zvezde permanentno vrbovan " istakao je, između ostalog, prvi čovek Crvene zvezde.

