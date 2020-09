Prvi poraz crno-belih u pripremnom periodu! ⚫⚪🏀 Košarkaši Partizana NIS, izgubili su večeras od Mornara iz Bara u test meču odigranom kao deo priprema dve ekipe za nastupajuću sezonu. U Hali sportova "Ranko Žeravica", gostujući tim je večeras odneo pobedu rezultatom 68:73 (19:17, 11:11, 15:22, 23:23) U prvih dvadeset minuta susreta, Parni valjak je konstantno imao blagu rezultatsku prednost, da bi u drugoj polovini meča, ekipa Mornara stigla do preokreta. #KKPartizan NIS Miler-Mekintajer 2, Zagorac 7, Pejdž 12, Dangubić 9, Gordić 5, Jaramaz 3, Angola 7, Veličković, N. Janković 6, Tomas 10, Trifunović, Mozli 2, Mika 5 Mornar Pulen 15, Gebrijel 13, Nidam 3, Jeremić 5, Šehović 4, Smit 5, Mugoša, Vajthed 11, Pavić, Vujošević, Vranješ 5, Bjelica 6, Luković 6 (Foto: @draganastj.photo ) #ABALiga #7DaysEuroCup

