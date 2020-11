OBRADOVIĆ PORUČUJE: Moramo da odigramo savršeno ako želimo da iznenadimo Real

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da njegova ekipa mora da odigra savršeno ako želi da iznenadi Real Madrid u predstojećoj utakmici u Evroligi.

"Utakmica sa Real Madridom sada će biti potpuno drugačija u odnosu na sam start sezone, kada su igrali bez te dodatne energije. Mogu da dodju do koša na više načina i sa više pozicija. Za takvu ekipu koja ima ogroman kvalitet, potrebno je da odigrate savršenu utakmicu kako biste ih iznenadili. Nakon pobede u Lionu imamo dobro raspoloženje, ali moramo da budemo jako pametni u ovoj utakmici", rekao je Obradović za klupski sajt.

Košarkaši Zvezde igraju u petak od 19 časova u hali "Aleksandar Nikolić", utakmicu osmog kola u Evroligi.

Igrači Zvezde su jutros doputovali iz Francuske, gde su sinoć pobedili Lion (89:68).

Kapiten Zvezde Branko Lazić rekao je da je o kvalitetu Reala izlišno pričati, ali da njegova ekipa ima šansu, ako odigra bez previše grešaka i čvrsto.

"Nemamo mnogo vremena da se pripremimo na pravi način za ovu utakmicu i za ovakvog protivnika. Zna se šta je Real iz Madrida i sa kakvim kvalitetom raspolažu. Nisu mnogo promenili tim, ali osim velikog kvaliteta veliki adut u ovoj sezoni im je i to što su uigrani odlično se poznaju. Igraju timski, a o kvalitetu tima u kome svako može da postigne mnogo poena i to na vrlo raznovrsne načine, ne treba ni govoriti", naveo je on.

To će biti 10. utakmica Reala i Zvezde u Evroligi, a beogradski tim je do sada ostvario tri pobede.

Kurir sport

Kurir