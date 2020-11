PONOVO SE OGLASIO PRVI ČOVEK CRNO-BELIH Mijailović: Čovićevim lažima i manipulacijama se mora stati na put! PARTIZAN NEĆE ĆUTATI

Bura se ne stišava! Nastavlja se prepucavanje na relaciji KK Crvena zvezda - KK Partizan.

Nakon intervjua koji je za "Kurir" dao predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović, usledilo je novo saopštenje iz crno-belog tabora.

Podsetimo, Čović je direktno optužio Mijailovića da sa svojim ljudima uništava regionalnu ABA ligu.

Nakon tvrdnji Čovića, ponovo se oglasio prvi čovek Partizana i njegovo saopštene vam prenosimo u celosti:

"Poštovani navijači Partizana, ljubitelji sporta i predstavnici medija,

Obraćam vam se ovim putem sa željom da još jednom skrenem pažnju na postupke Nebojše Čovića, koji ostaju nesankcionisani. Današnjem intervjuu listu Kurir, koji je tipično ,,čovićevski” pun zamena teza i neistina, prethodio je nastup u Jutarnjem programu TV Prva, odnosno nastup u Jutarnjem programu TV Pink u subotu, 7. novembra. U emisiji ,,Novo jutro” na Pinku, Čović me je direktno optužio za organizovanje i izvršenje teških krivičnih dela, kao što je trgovina narkoticima, što je većina drugih medija prenela. Dodatno izgovorena laž, kako sam ispevao nekakve uvredljive pesme i plaćao neke ljude da ih pevaju njegovoj supruzi, toliko je beskrupulozna i netačna, da ću na tu temu samo podsetiti kako je Čović svojevremeno identičnu stvar izgovorio u ,,Utisku nedelje”, ali je usmerio ka tadašnjem treneru Partizana, koga je tada smatrao svojim glavnim protivnikom. Osim njega, za isto je optužio i jednog uglednog dramskog prisca, samo zato što je navijač Partizana. Ovim slučajem se bave advokati i mi ćemo tražiti odštetu, u skladu sa težinom izrečenih neistina. Javno pozivam policiju i tužilaštvo da ispitaju sve tvrdnje Nebojše Čovića, izrečene u Jutarnjem programu TV Pink. U cilju razotkrivanja neistina koje je izgovorio Nebojša Čović, predlažem da ispitivanje i njega i mene bude javno i uz upotrebu poligrafa. Neka Nebojša Čović pruži dokaze za ono što tvrdi.

Moji advokati će od nadležnog tužilaštva zatražiti da se svi Čovićevi navodi ispitaju, a o ishodu istrage ćemo obavestiti javnost. U interesu svih je da nadležne institucije donesu zaključke, a ne da se paušalne izjave šire kao epidemija neistine. Jednom se lažima i manipulacijama mora stati na put!

Nebojša Čović je poslednja osoba na svetu koja ima moralno pravo da sudi o tome na kojem se nivou neko nalazi i načina na koje je došao do svog društvenog položaja. Ali, kako moral i Nebojša Čović teško mogu da stanu u istu rečenicu, on je to sebi dozvolio, ponovo obmanjujući javnost.

Sramotan predlog u vezi sukoba interesa, koji je podnela porodična firma Nebojše Čovića, sakrivena iza imena kluba na čije je čelo došao na posebno zanimljiv način, oličenje je licemerja osobe, koja je toliko uspešna da je dospela i u knjige! Doduše, noseći zanimljiv nadimak ,,Mafijaška pudlica”! Zamenom teza, Čović je izjedaničio sukob interesa klubova koji se takmiče u istom rangu i klubova čiji se razvojni timovi takmiče u nižem rangu takmičenja. I to nije sve, već Čović u svom besmislenom predlogu traži da u slučaju kada dva igrača, koje zastupa ista menadžerska agencija, nastupaju za suprostavljene klubove, ni jedan nema pravo nastupa na tom meču!? Na taj način, Čović svesno izjednačava svoj nepotizam sa nečim što sa tim nema veze i što je potpuno legalno. Jedini problem koji Čović ima je što taj manevar neće proći, jer je svima jasno o čemu se ovde radi.

Umesto daljeg bavljenja nedelima koja trenutno čini Nebojša Čović, okrenuću se brojnim nedelima koja je već učinio, a koja ostaju nesankcionisana.

Kao i mnogi u državi, javno pitam – ko i iz kojih motiva štiti Nebojšu Čovića od procesuiranja za krivična dela za koja postoje prijave? Protiv tog čoveka se vode brojni procesi, koji još nisu okončani. Trebalo bi pogledati serijal ,,Insajder” pod naslovom ,,Patriotska pljačka”, na čijem početku je objavljeno kako je deo novca, koji je tadašnja vlast obezbedila za regulisanje stanja na Kosovu, završio kao donacija firmi u vlasništvu Nebojše i Vesne Čović. U avgustu 2015. je zbog toga pokrenuta istraga specijalnog tužilaštva, o čijem se ishodu ništa ne zna. Prema prikazanoj dokumentaciji, prilikom otkupa kuća na Kosovu, prilikom jedne od prvih kupovina, vezanih za kuću u vrednosti od 1,1 milion evra, posrednik u prodaji, izvesni Idriz, uplatio je 260 000 evra kao donaciju firmi ,,Roto koš”, koja je tada bila u vlasništvu Čovića. To nije sve, zanimljivo je pogledati emisiju i dokaze. Posebno sam osetljiv na temu Kosova, gde sam kao graničar branio našu zemlju 1999. Zato verujem da svako ko je zloupotebljavao tešku situaciju na Kosovu treba da odgovara pred sudom, narodom i Bogom. Posebno ako je zloupotrebio državnu funkciju.

Takođe, šta se dešava sa krivičnom prijavom, koju su 2. decembra 2011. godine podnele majka i sestra ubijenog premijera Zorana Đinđića, za krivično delo „podstrekavanje na ubistvo predstavnika najviših državnih organa“ iz člana 310 Krivičnog zakonika?

Sa pozicije predsednika KK Partizan NIS, moram da podsetim da je početni razlog za sve probleme sa kojima se danas suočava ABA liga bila tužba, koju je Nebojša Čović inicirao pred sudom u Zagrebu. U tužbi se liga tereti zbog neuredne dokumentacije tokom perioda kada je upravo Čović bio njen predstavnik, kao potpredsednik i predsedavajući.

Sada, Nebojša Čović želi da obezbedi da tast njegovog sina predsedava ligom i na taj način osigura svoj kontrolni uticaj u njoj koristeći svoj drugi klub - FMP.

Otovreno pitam, zašto dokumentaciju nije uredio kada je bio rukovodilac lige? Šta ga je sprečavalo?

Iznošenje činjenica o upravljačkoj strukturi u klubovima koje kontroliše, Nebojša Čović proglašava napadom na svoju porodicu, što je potpuno netačno, pri tom ne govoreći šta od primedbi koje mu se stavljaju na teret nije istina. KK Partizan NIS je u nekoliko navrata izneo činjenice o tome ko je sve iz porodice Nebojše Čovića zaposlen ili na posredan način vodi računa o finansijskim tokovima u klubovima koje Čović kontroliše. Da li je laž da finansije kluba, kojim upravlja Nebojša Čović, kontroliše Vesna Čović? Da li je laž da je predsednik FMP-a tast sina Nebojše Čovića? Da li je laž da je Nebojšina ćerka, Tijana, bila predsednik skupštine FMP-a, a njen bivši suprug predsednik kluba koji je ugašen kao KK Ivo Lola Ribar? Da li je laž da Filip Čović igra u klubu, u kojem je predsednik njegov tast? Da li je laž da ga direktor KK FMP, Vladan Mitrović, oslovljava sa ,,šefe” i da bez njega ne donosi ni jednu odluku? Sve je to istina.

Ova dva kluba, koja se velikim delom finansiraju iz budžeta Republike Srbije, na ovaj način služe za finansiranje porodičnog posla. Iznošenje činjenica o upravljačkoj strukturi klubova, koji se takmiče u istoj ligi i stoga su u konfliktu interesa, za šta ne postoji primer nigde u svetu, ne predstavlja napad na porodicu.

Verujem da je suprotstavljanje kriminalnim postupcima Nebojše Čovića u interesu države i državnih organa, kao i da niko neće podleći njegovim pritiscima. Suprotstavljanje takvom načinu razmišljanja i poslovanja od strane Nebojše Čovića, čemu smo svedoci već duže vreme, u interesu je srpske košarke i regionalne lige, ali i košarke kao sporta.

Partizan o ovome neće ćutati!" navodi se u saopštenju crno-belih.

