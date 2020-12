MORNAR SVESTAN KO MU DOLAZI U GOSTE! Pavićević: Partizan mora da se poštuje

Trener košarkaša Mornara Mihailo Pavićević rekao je danas da Partizan nije počeo sezonu kako su očekivali u redovima crno-belih, ali je istakao da to neće zavarati njegovu ekipu i dodao da "ekipa koja je sastavljena od takvih igrača mora da se poštuje".

"Odmorili smo se i fizički i psihički posle svega kroz šta smo prošli, a u kakvoj smo formi videće se kad dođu utakmice. Pauzu smo pokušali da iskoristimo na najbolji mogući način, iako nismo bili kompletni zbog igrača koji su nastupali za svoje nacionalne selekcije. Ali, šta je tu je, kako nama tako i drugima", rekao je Pavićević, prenosi klub.

"U goste nam dolazi Partizan. To su derbiji o kojima ne treba mnogo da se priča. Prija nam što se utakmice koje igra Mornar proglašavaju derbijima. Na tu činjenicu smo, s pravom, ponosni", istakao je on.

Košarkaši Mornara su pauzu u ABA ligi dočekali sa skorom od šest pobeda i jednim porazom, uz odloženu utakmicu sa Borcem u Čačku, što je najbolji start tima iz Bara u regionalnom takmičenju.

S druge strane, beogradski crno-beli posle osam odigranih utakmica imaju četiri pobede i isto toliko poraza.

"Partizan je sastavljen od iskusnih igrača, gro tima je ostao od minule sezone, zaslužuje svaki respekt", rekao je Pavićević.

"To je ekipa koja pretenduje na sam vrh ABA lige. Sticajem okolnosti, nisu otvorili sezonu kako su očekivali, ali nisu ni jedini. To nas neće zavarati da pomislimo da Partizan nije na onom nivou na kojem bi trebalo da bude. Daleko od toga. Crno-bele izuzetno cenimo, jer ekipa koja je sastavljena od takvih igrača mora da se poštuje", dodao je on.

Trener Mornara je naveo da će njegova ekipa odigrati najbolje što može u ovom trenutku.

"Naravno da imamo svoje adute i kvalitet koji smo već pokazali u prvom delu sezone, tako da s pravom možemo reći da nas očekuje uzbudljiv derbi", zaključio je Pavićević.

Utakmica Mornar - Partizan igra se sutra od od 19.00.

Beta

Kurir