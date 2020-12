IGRAČI NISU ISPOŠTOVALI DOGOVOR! Obradović otkriva: Plan je bio da pravimo faul! BOLI ME što se ovo ne dešava prvi put!

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je plan bio da se u poslednjem napadu u meču protiv Budućnosti pravi faul.

Crveno-beli su u nedelju poraženi prvi put u ABA ligi ove sezone, pošto je Budućnost u Beogradu slavila 67:65 u 9. kolu regionalnog takmičenja.

Na 27 sekundi pre poslednjeg zvuka sirene, podgorički tim je imao napad, a "pitanje svih pitanja" posle utakmice bilo je zašto Crvena zvezda nije pravila faul.

"Dogovor je bio da se pravi faul. Tačan plan je glasio, zamka, da probamo da ukrademo loptu, pa ako to ne uspemo, jednom, dva puta, da onda pravimo faul. Na kraju, niko ga nije napravio. U svakom slučaju, informacija sa klupe je bila jasna i precizna", rekao je Obradović za Sportski žurnal.

Obradović je objasnio i zažto plan nije uspešno realizovan.

"Pad koncentracije, umor... Najviše me boli što to nije prvi put, što se iste i slične greške ponavljaju. Kada se pogleda koliko smo utakmica izgubili u poslednja dva, tri minuta, to donosi dodatnu frustraciju. A, taktički smo menjali, prilagođavali se...", naveo je Obradović.

Kurir sport/Tanjug

Kurir