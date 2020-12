LJUDI, VRATILA SE JUGOPLASTIKA! Sinonim košarke u nekadašnjoj Jugi ponovo OŽIVEO! FOTO

Na dresu košarkaša s Gripa ponovno postoji natpis Jugoplastika, staro ime kluba pod kojim je ostvarivao najveće uspehe, dobijen po nekadašnjoj splitskoj fabrici koja je niz godina bila glavni sponzor kluba. Povodom 75. godišnjice osnivanja kluba, na Gripama su se dosetili da to obeleže i na ovaj, mora se priznati originalan i nadasve efektan način, a koji će pogotovo naći put do srca onih starijih ljubitelja igre pod obručima, koji su imali sreću doživeti slavne dane splitske košarke. Kao nekada u najboljim danima „žuti” od danas opet nose natpis Jugoplastika na grudima. Ime koje se i danas često u žargonu kaže kada se priča o košarkašima Splita. Bez ikakvih konotacija prema bivšoj državi, već zbog emocija prema imenu kluba koji je u to vreme bio simbol uspeha, a koje je svojevoljno nosio po firmi koja je nekada hranila hiljade i hiljade porodica u gradu pod Marjanom i okolini.

Retro dresovi premijeru će imati na večerašnjem okršaju Jugopla... pardon Splita i Krke na Gripama. Do daljnjeg, verovatno do kraja sezone Split će nastupati s natpisom Jugoplastika na dresovima.

- S obzirom da je istekao ugovor s tvrtkom Tommy, koja je više sezona bila naš generalni sponzor i kojoj se zahvaljujemo na suradnji, KK Split je donio odluku da do daljnjega, a u čast 75 godina kluba i u slavu tri titule prvaka Europe, na dres vraća ime Jugoplastika. U znak poštovanja na najslavnije dane povijesti našeg kluba vraćamo to ime na dres, na mjesto koje je rezervirano za generalnog sponzora kluba – objavili su iz KK Splita.

Kurir sport / Slobodna Dalmacija

