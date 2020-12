JEDINI POGODAK NA MEČU! Rašon Tomas: Ludački šut, bio je to koš za navijače VIDEO

Heroj trijumfa crno-belih bio je Rašon Tomas koji je postigao pobedonosni koš 0,6 sekundi pre kraja.

"Srećan sam što smo pobedili. To je bio ludački šut. Iskreno ne znam šta bih još mogao da kažem o tome. Još uvek sam pod utiskom, bio je to koš za navijače", rekao je Tomas za klupsku televiziju.

Zanimljivo je da je Tomas do tog šuta imao sve promašaje iz igre.

"To govori o menatiltetu igrača. Sigurno da je to bila jedna od najlošijih partija tokom cele sezone. Dobio sam priliku da odigram odbranu, onda i da uputim šut, koji nam je pomogao da pobedimo. Bio je to jedini šut koji sam pogodio. To je dokaz da treba da nastavino da igramo i da nastavimo da verujemo", rekao je on,

Sledi gostovanje Buržu u Evrokupu.

"Iako smo se plasirali dalje, želimo da osiguramo što bolju pozijicu na tabeli. Idemo tamo da pobedimo", zaključio je Tomas.

Kurir sport

Kurir