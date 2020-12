SVEČANO KOD ABALIGAŠA: Tradicionalna Megina novogodišnja revija i promocija kalendara!

Košarkaški klub Mega je tradicionalnom novogodišnjom utakmicom u hali Mega Factory obeležio kraj još jedne uspešne kalendarske godine. Revijalna utakmica je poslednjih godina zapravo prerasla u novogodišnji turnir gde su ovaj put u tri ekipe bili podeljeni košarkaši Mege, kšarkašice Art Basketa Megini treneri. sponzori i prijatelji kluba, a turnir je ovaj put, zbog poznate situacije sa Kovid-19 pandemijom, odigran bez prisustva gledalaca.

Ujedno, ovom prilikom je i promovisan kalendar KK Mega za 2021. godinu koji je ovaj put urađen u tri verzije, za prvi tim, mlađe kategorije kao i specijalni NBA draft kalendar na kome su se našla dvanaestorica košarkaša koji su do sada iz redova Mege izabrani na NBA draftu.

Iako rezultat bio u drugom planu, pored mnoštva atraktivnih poteza, poslednja utakmica između ekipa Tehnomanija (bordo dresovi) i Soccer (žuti dresovi) donela je puno uzbuđenja i „dozvoljen“ poraz ekipe Tehnomanija sa kojim su osvojili turnir. Ekipi Soccer-a je bila potrebna pobeda od šest ili više poena za osvajanje turnira, a u završnica meča je bila na nivou one iz prethodne večeri u Železniku. Posle velike prednosti ekipe u bordo dresovima, usledio je veliki povratak tima u žutoj garnituri koji je poenom sa linije slobodnih bacanja došao do željenih minus pet na dve sekunde do kraja, uz dva pregledanja snimka spornih situacija.

Ipak, tu uzbuđenju nije bio kraj, pošto je u poslednjoj sekundi fauliran igrač bordo ekipe Karlo Matković pri pokušaju za tri poena te je za pobedu na turniru bilo dovoljno da pogodi jedno slobodno bacanje, ali je kao i njegov prezimenjak Zoran na takmičenju u šutiranju trojki, na kraju promašio sve šuteve za veliko slavlje žute ekipe na terenu.

U pauzama između utakmica je održano i takmičenje u šutiranju trojki mešovitih parova gde je titulu, treću u nizu, odbranio Lovro Vučković, ovaj put u paru sa košarkašicom Art Basketa Anjom Bukvić.

