PREMINUO NAKON TEŠKE BOLESTI: Umro legendarni NBA trener Pol Vestfal

Kako su preneli američki mediji, nekadašnjem igraču i treneru Finiksa u avgustu je dijagnostifikovan rak mozga, a od te bolesti je preminuo.

Vestfal je kao igrač i trener proveo 14 sezona u Finiks Sansima. U Finiks je došao 1975. godine u sklopu trejda sa Bostonom i šest sezona je igrao za Sanse. Njega su Seltiksi izabrali kao 10. pika na draftu 1972. godine, a dve godine kasnije zajedno su osvojili šampionsku titulu. ; Osim za Finiks i Boston, igrao je još za Sijetl Supersoniks i Njujork Nikse.

Vestfal je tokom karijere ukupno postigao 12.809 poena, imao je 3.591 asistenciju, 1.580 skokova i 1.022 ukradene lopte.

Trener ekipe iz Finiksa bio je od 1988. do 1995. godine i za to vreme ostvario je skor od 191 pobede i 88 poraza. Predvodio je ekipu do finala NBA lige 1993. godine, kada je izgubio od Čikago Bulsa predvodjenim Majklom Džordanom u šest utakmica.

Takođe, bio je i trener Sijetla i Sakramenta, a od 2014. do 2016. godine bio je pomoćnik u Bruklin Netsima.

Zbog velikog doprinosa NBA ligi, Vestfal je primljen u Nejsmitovu Kuću slavnih 6. septembra 2019. godine.

Finiks je u njegovu čast iz upotrebe povukao dres sa brojem 44.

