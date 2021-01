BRUTALNI JOKIĆ UGASIO SUNCE: Denver posle drame i dva produžetka savladao Finiks! Nikoline neverovatne brojke VIDEO

Nikola je na terenu proveo 42 minuta, ubacio 29 poena, imao 22 skoka i šest asistencija. Na čelu sa njim i sa plejmejkerom Džamalom Marejem (26 poena), Denver je popravio svoj skor na 9-7 i na odličnih 5-2 u gostima.

Timovi su sve vreme bili izjednačeni, a Jokić je pri rezultatu 96:95 za Sanse, na pola minuta do kraja, promašio važan šut. Kris Pol je u sledećem napadu pogodio za 98:95, i Nagetsima je bila potrebna trojka da izbore produžetak.

Džamal Marej je sa zvukom sirene pogodio nemoguće, i odveo utakmicu u "ekstra-tajm".

U prva dva minuta prvog produžetka jedino je Jokić ubacio jedno od dva slobodna bacanja, a oba tima su sve ostalo promašila. Bridžis je onda zakucao i doneo vođstvo od 100:99 Sansima, A Marej je sa penala preokrenuo - 101:100. Kris Pol je na 2 i po minuta do kraja pogodio za 102:101 za Sanse, a zatim je usledila gomila promašaja sa obe strane.

Jokić je onda naterao centra Sansa Deandrea Ejtona da napravi šestu ličnu, i Feniks je morao da stavi na Srbina Frenka Kaminskog, koji u tri života ne bi mogao da ga sačuva.

To je bilo jasno na pola minuta do kraja, kada je Nikola okrenuo Kaminskog, dao zicer na drugu, i to sve uz faul i dodatno bacanje, koje je iskoristio: 104:102 za Denver.

Abdel Nader je onda šutnuo trojku, faulirao ga je Dozier, ali je Egipćanin pogodio samo 1 od 3 slobodna bacanja. U sledećem napadu Jokić je opet naterao Kaminskog na faul, i pogodio je oba slobodna bacanja: 106:103 Denver, na 8 sekundi do kraja.

Ipak, Dže Krauder je uspeo da ubaci očajničku trojku, i otišli smo u drugi produžetak.

A tamo je Denver sa Jokićem dominirao.Srbin je prvo "nahranio" Monte Morisa sa dve asistencije, za 111:106, uzvratio je Kris Pol za 111:108. Jokić je zatim pogodio horog, pa šut sa poludistance, za 115:108, a Bridžis je smanjio na 115:110.

Sledeći napad je pripao Džamalu Mareju, koji je pogodio "fejd-avej" za 117:110, a Jokić je još povećao prednost sa dva penala, i tu je sve bilo gotovo

Srpski centra je tako u dva dana i u dve utakmice timu uz Arizone spokovao 60 poena i oba puta vodio svoj tim ka pobedi.

Pored Jokića koji je imao 29 poena, Marej je meč je završio sa 26 poena, a Džamajkl Grin dodao je 16, a Majkl Porter Džunior 14 poena. Na drugoj strani, po 21 poen Kraudera i Pola, 19 Kema Džonsona i 17 Diandre Ejtona.

