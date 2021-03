JOKIĆ OTKRIO KO MU JE NAJVEĆI UZOR: On mi je dao najlakših 20 poena ikada! Mogu samo da zamislim kakav je bio na vrhuncu! (VIDEO)

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić otkrio je koliki uticaj je legendarni Tim Dankan imao na njegovu igru u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

Centar Denvera igra najbolju sezonu u karijieri. Ubedljivo je najbolji igrač Nagetsa i jedan je od kandidata za titulu MVP lige.

Nakon pobede nad Bulsima (118:112) i još jedne maestralne partije (39p, 14s, 9as) govorio je na konferenciji za medije o svom uzoru - Timu Dankanu.

"Mnogo me je insiprisao, ne samo pre nego što sam došao ovde, već i u poslednjih nekoliko godina. Često gledam njegove snimke, na koji način on igra... Uostalom, igrao sam protiv njega i uvek kažem da mi je on dao najlakših 20 poena ikada. Kao da nisam bio na terenu, a to je bila njegova poslednja sezona. Mogu samo da zamislim kakav je bio na vrhuncu. Mislim da je u svakom trenutku znao šta radi, kako da manipuliše odbranom rivala. Pravi je uzor", rekao je Nikola.

Kurir sport

Kurir