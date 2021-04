NIKOLA JOKIĆ POSLE FANTASTIČNE PARTIJE PROTIV SAN ANTONIJA: Radim ono za šta sam plaćen! VIDEO

Denver je do nove pobede vodio srpski centar Nikola Jokić koji je upisao 54. tripl-dabl u karijeri, a na konferenciji za medije posle još jednog istorijskog učinka bio je skroman.

Košarkaši Denvera pobedili su na svom terenu ekipu San Antonija sa 121:119 i tako upisali osmi uzastopni trijumf u NBA ligi.

Nikola Jokić je utakmicu završio sa 26 poena, 14 asistencija i 13 skokova.

"Igramo u našem stilu. Ne razmišljamo toliko unapred, ne razmišljamo o utakmicama koje slede, već samo o jednoj utakmici, sledećoj. I o svakoj sledećoj razmišljamo kao o utakmici sezone. Fokusirani smo i tako razmišljamo trenutno", kaže Jokić kojeg je "Vol Strit Žurnal" pohvalio u novom članku.

"Šta da im kažem, ja sam radim posao za koji sam plaćen. Pokušavam da radim to na najbolji mogući način. Ljudi primećuju da nešto dobro radim i to je to", jasan je Jokić.

