ĐORĐEVIĆ TEŠKO PODNEO ELIMINACIJU VIRTUSA: Kad primiš 107 poena, nemaš čemu da se nadaš!

Klub za koji nastupaju srpski košarkaši Miloš Teodosić i Stefan Marković, a na klupi sedi legenda srpske košarke Aleksandar Đorđević poražen je u majstorici od ruskog Uniksa 107:100

Bivši selektor Srbije nije krio razočaranje ovakvim epilogom

"Ako ti protivnik ubaci 107 poena u ovakvoj utakmici, to znači da nisi odradio dobar posao. Imaju mnogo šutera i igrača sa loptom, u poslednjoj deonici su dali jednostavne i efektivne koševe. Moramo da držimo glavu gore i da znamo da smo završili Evrokup sa samo dva poraza", istakao je Đorđević i nastavio:

foto: Starsport©

"To što nismo otišli u finale i u Evroligu - veliko je razočaranje. Ali ovo je sport. Moramo da se držimo i da nastavimo dalje. To što nisu igrali poslednje dve utakmice u VTB ligi im je dalo energiju. Mi smo, nažalost, bili bez igrača, bez Tesitorija i imali smo probleme ispod koša koje inače nemamo. Pomogao bi nam. Imali su četvoricu dobrih igrača na ovom meču, plus Kenana koji je pogodio koš uz dosta sreće posle dobre odbrane. Mislim da je to bio pobednički koš. Borili smo se, ali nismo bili dovoljno dobri u odbrani", zaključio je Đorđević

Što je najzanimljivije Virtus je pre dva vezana poraza od Uniksa imao 17 uzastopnih pobeda u Evrokupu i sa ova dva jedina poraza završio je takmičenje.

Kurir sport