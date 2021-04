LEGENDE ŽARKO PASPALJ I GORAN GRBOVIĆ PORUČILI ĐORĐEVIĆU: Sale vrati se, potreban si Partizanu!

Aleksandar Đorđević trener košarkaša Partizana! To je želja ne samo navijača crno-belih, već i legendi kluba Žarka Paspalja i Gorana Grbovića. Stvorena je euforija, sada treba videti da li je moguće da predsednik Ostoja Mijailović i direktor Zoran Savić ideju pretoče u delo.

Aleksandar Đorđević nije uspeo da se sa Virtusom plasira u Evroligu, a italijanski mediji pišu da on sigurno neće ostati u Bolonji sledeće sezone.

foto: Zorana Jevtić

- Virtus i dalje ima šansu da obezbedi Evroligu, ukoliko dobije licencu, to nije isključeno. Žao mi je Saleta, ali voleo bih da ga vidim na klupi našeg kluba, jer je to želja svakog partizanovca, pa i mene. Ali neke stvari se moraju menjati. Za trenutno loše neuspehe kluba, ne smemo kriviti samo pojedinca, već svako ko obavlja bilo koju funkciju u klubu mora snositi odgovornost - rekao je Žarko Paspalj za Kurir.

Slično razmišlja još jedan bivši as crno-belih, Goran Grbović:

foto: Starsport©

- Iznenađen sam neuspehom Virtusa. Gledao sam tu utakmicu. Što se tiče Saletovog dolaska, želje su jedno, a stvarnost nešto drugo. Ako bi došao Đorđević, on je čovek za rezultate, što znači da nema mesta za postepeni napredak i oporavak od prošle sezone. Sale bi morao da preuzme već oformljenu i pripremljenju ekipu. Treba postaviti dobru i ozbiljnu strategiju pre samog dovođenja trenera. To je moje mišljenje, ipak je on čovek za velika dela.

Goran Grbović još jednom je podsetio koliko je značajno da mladi srpski košarkaši dobiju šansu.

- Neko sam ko ističe dolazak mladih igrača u klubove poput Partizana ili Zvezde. KLS treba da bude baza odakle će se uzimati mladi igrači, potencijalni lideri naših najvećih klubova. Niko od naših zvezda u Americi nije tamo pokazao sav talenat koji poseduje, već ovde kod nas. Nažalost, danas više stranaca gledamo u srpskim klubovima, a ne naše dece, što je veliki problem. Igrač se kroz celu karijeru ne gleda kao pojedinac, nego kao broj, statistika je danas jedino merilo nažalost - poentirao je Grbović.

Kurir sport / Darko Lučić