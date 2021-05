DULE VUJOŠEVIĆ OTKRIO ŠTA JE PRAVA ISTINA O DUGU: Falsifikovali su dokumenta! Kažu greška, redovno plaćaju – to je laž

Bivši trener Partizana Duško Vujošević izneo je teške optužbe na račun svog bivšeg kluba povodom dugovanja koje ima prema njemu.

Vujošević tvrdi da je Partizan falsifikovao papire i da je pokušao da ga prevari pred Košarkaškim arbitražnin tribunalom (BAT).

Podsetimo, pre nekoliko dana pojavila se informacija da je BAT zabranio crno-belima da dovode igrače, a onda je sve to demantovano rečima da je u pitanju greška i da je Partizan čist.

Međutim, Vujošević ne misli tako i u opširnom intervjuu za "Sport Klub" je rekao:

- Dug koji je prema meni formiran je nastao posle mog povratka iz CSKA, znači u poslednje tri godine kada sam ja imao ugovor prve godine 300, druge godine 300 i treće godine 200.000 evra. Za one koji nisu potpuno upućeni, jedan trener koji je došao posle mene je imao ugovor 500.000 evra za jednu sezonu. Nijedne od tih sezona ja nisam bio najbolje plaćen trener u Jadranskoj ligi sa ovim ciframa o kojima vam pričam.

Vujošević tvrdi kako je Miško Ražnatović svojevremeno razgovarao sa Nikolom Pekovićem i da je napravljen dogovor da se dug podeli u pet rata. Uz napomenu da su od ukupnog duga skinuli 94.000 kroz raznorazne kazne.

- Sadašnje rukovodstvo Partizana nije bilo u sedlu u to vreme, nije ono izazvalo taj dug. Šta se desilo posle ? Dok su oni isplaćivali prilično redovno te rate napravili smo kod notara sa advokatima sporazum o regulisanju, ne znam dobro pravne i bankarske termine i nisam se trudio da se u tom smislu pripremim za ovaj intervju, dogovorili smo se da se napravi validan ugovor sa advokatima kod notara za zadnju godinu, petu godinu duga koji imaju prema meni koja je u osnovi bila oko 125.000, a sa kamatama oko 130.000 evra regulišemo putem ugovora mimo FIBA, da je urađeno po svim pravnim normama i ostavljeno je u tom ugovoru prostora da ukoliko dolazi do problema da se može regulisati ili pred našim pravnim institucijama, ne treba da se ide pred sud nego odmah pred izvršioca ili da mogu ponovo da se okrenem i pokrenem spor preko BAT.

foto: @starsport

- Ali, zadnje dve rate, po BAT prošlogodišnjeg ugovora nisu isplaćene. Ja sam mislio da je to kašnjenje koje nastaje iz finansijskih problema kojih uvek ima jer uvek ima potrebe da se neko palti ko je sad aktivan, ko im je važan, nekim novim ljudima. I u nekom razgovoru sa predsednikom Mijailovićem, on je u jednom momentu rekao: "Pa, platio sam ti osam rata, odnosno deset rata o od 12" Ja sam rekao da je upravo to problem. I onda sam ja video da on smatra da zadnje te dve rate ne treba da se plate, da zbog toga što je došlo do pandemije želi da me podvede pod preporuku FIBA da se igračima i trenerima zbog pandemije plati osam ili osam i po rata od deset za tu sezonu. Radi se praktično o 24.000, to je ta ogromna suma.

- Kada su se oni oglušili, onda sam ja rekao mom advokatu da pusti obaveštenje BAT da te zadnje dve rate od četvrtog dela nisu isplaćene. BAT je odmah blokirao Partizanu mogućnost dovođenja igrača. Za to ja nisam odgovoran niti ja želim da Partizan bude blokiran i da ne može da dovodi igrače. Sad im je skinuta ta blokada i ja im želim da dovedu Džordana. Odmah su to počeli da koriste kao neki alibi, da ne mogu da dovode igrače jer sam ih ja blokorao. Hej, zbog 24.000! Pri tome su plaćali i igrače i trenere i strane trenere 500.000. Kažu da su potrošili šest miliona i ne znam koliko te sezone. Mislim, u ono vreme verovatno bih sa tim parama bio u konkurenciji sa timom da osvojim Evroligu. To nije tema.

foto: ABA Liga

- Znači, oni meni zadnje dve rate nisu isplatili, počeli su da isplaćuju ove godine taj deo po ugovoru o poravnanju koji smo mimo BAT napravili, potpisanog od notara i advokata i gospodina Kijanovića iz Partizana i vidi se da je mislim treća rata, od 8. decembra upisana kao da je to po osnovu BAT.

Nastavio je Vujošević da objašnjava situaciju u kojoj se našao, istovremeno tvrdeći kako je Partizan falsifikovao dokumentaciju.

- Znači, 8. decembra oni su uplatili po osnovu ovog ugovora i predstavljali to meni i po visini cifre da je to po osnovu ugovora napravljenog mimo BAT, znači oni su 8. decembra napravili, krivotvorili dokument da je to uplatila BAT. A iz dve situacije se jasno to vidi, ta rata je različita od dve rate od prošle godine koje nisu isplaćene. To je jedna stvar.

- Druga stvar, posle uplate te rate moj advokat je tražio od Kijanovića da odgovori kada će te dve rate koje nisu isplaćene biti isplaćene na šta je on pismeno odgovorio, što je isto priloženo FIBA, da će to biti odgovoreno po završetku ove sezone, ovo leto kada se završi srpska liga iz čega se jasno vidi da oni priznaju da nisu platili. Oni su FIBA predstavili imajući taj dokument da su mene pretplatili, a ne samo da su me platili po obavezi koju su imali prema FIBA i nekom naknadnom dogovoru. Znači radili su falsifikat, bili su spremni kada sam ja pokazao da neću odustati od te dve rate po BAT, formalno je to radio Kijanović, te stvari on radi, ali sigurno, pretpostavljam, nije radio bez dogovora sa Ostojom Mijailovićem.

foto: Tamara Trajković

- Nije pitanje samo para, ja sam se ta taj Partizan borio i na terenu i van terena i ušao u rat sa mnogim ljudima i mnogo većim igračima od njih. A da im ja sada prelazim preko toga da oni juče obaveštavaju javnost da je greška ispravljena i da oni meni redovno isplaćuju obaveze. To je laž! To nije tačno! Sad, uspeli su da prevare ovog momenta FIBA. Nastavićemo mi kod FIBA da oni shvate, jer iz tih dokumanata poslato je FIBA i prevod ugovora o poravnanju za petu ratu, izvod iz banke, ti svi dogovori pismeno napisani od strane mog advokata da se izbegnu bilo kakvi dalji procesi i ovakve priče koje mislim da najmanje u interes idu Partizanu.

- Kažem vam da su ovi ljudi krivotvorili, to je uradio Kijanović, mislim u dogovoru sa Ostojom Mijailovićem. Sa druge strane, vidim da tu ima pokušaja da se postavi da sam ja štitio Ostoju dok su me plaćali. Onog momenta dok je on radio, meni se čini čisto i dok ga je pandemija sprečila da napravi rezultat ja sam ga podržavao i to mi je davalo određeni kredit da ga podržavam i sledeće godine kada nastupe određeni problemi za koje sigurno nije on kriv jer nije za sve on kriv - rekao je Vujošević u opširnom intervjuu za Sport Klub.

Kurir sport / Sport klub