AKO BUDE UVREDA SUDIJE ĆE ISPRAZNITI DVORANU: Sportski direktor ABA lige o finalu između Zvezde i Budućnosti

U borbi za šampionski prsten regionalnog takmičenja treću godinu zaredom učestvovaće Crvena zvezda i Budućnost, finalna serija igraće se na tri dobijene utakmice, prednost domaćeg terena imaće beogradski crveno-beli, a prvi meč na programu je u nedelju od 18 sati i 30 minuta u dvorani „Aleksandar Nikolić“.

Prema rečima Vojinovića, prisustvo publike u dvoranama nije u nadležnosti ABA lige i ono će zavisti isključivo od epidemioloških mera koje su na snazi u svakoj od zemalja.

"Tog principa se držimo od početka sezone. Tokom finala plej-ofa, jedino ograničenje koje je Liga propisala je zabrana prisustva publike u parteru. Ta odluka je doneta nakon niza konsultacija i preporuka epidemiologa zbog zaštite samih aktera“, objasnio je Vojinović i istakao da jedva čeka da sva ograničenja budu ukinuta i da dvorane ponovo budu pune.

Dueli između Crvene zvezde i Budućnosti poslednjih godina prepuni su negativnog naboja. Nemile scene i incidenti često su gurali košarku u drugi plan, a prema rečima prvog operativca regionalnog takmičenja preduzete su mere kako bi se sve to predupredilo.

"Od finala plej-ofa se očekuje da predstavlja krunu sezone. U skladu sa tim, napravljen je precizan protkol sa instrukcijama za sudije i delegate u slučaju vređanja ili omalovažavanja aktera i drugog vida nesportskog ponašanja publike. Sve je urađeno sa ciljem da se ne ponove nemile scene i očuva itegritet ABA lige“.

Vojinović je naglasio da su se sa ovim protokolom upoznali i saglasili predstavnici oba kluba i potom predstavio šta taj protokol donosi u praksi.

"U slučaju vređanja aktera i pogrdnih povika sa tribina, sudije će samostalno ili na sugerisanje delegata biti dužne da prekinu utakmicu i upute upozorenje, a imaće i mogućnost da zatraže i pražnjenje dvorane“, rekao je Vojinović i iskazao iskrenu nadu da za takvim reakcijama neće biti potrebe, jer to nije u interesu ne samo ABA lige, već i klubova.

Takođe, prethodnih sezona bilo je dosta pritužbi i nezadovoljstva od strane klubova na račun sudija i suđenja.

"Nema dileme da ABA liga ima najbolje sudije u Evropi. U prilog tome govori i lista izabranih arbitara za Fajnal-for Evrolige na kojoj ču četvorica od ukupno osmorice delegiranih sudija iz ABA lige. Imamo veliko poverenje u 12 odabranih sudija da će posao u finalu plej-ofa uraditi u skladu sa svojim renomeom“, istakao je Vojinović i dodao da je sudijski sektor konstantnim analizama i edukacijom tokom sezone i uoči plej-ofa uradio veliki posao kako bi se podigao kvalitet suđenja i da su rezultati evidentni.

Od sezone 2023/2024. pominje se potpuno zatvaranje Evrolige, što će bez svake sumnje imati uticaj i na ABA ligu. Ono što je kuriozitet za narednu sezonu je podatak da je uz Evrokup, ABA liga jedino takmičenje čiji će šampion, na osnovu specijalne pozivnice, igrati u Evroligi.

"To je svakako povod za zadovoljstvo i daje veliku draž završnici našeg takmičenja. Ipak, smatram da ovaj region zaslužuje bolji tretman, ali to je druga tema. Ono što je sada važno je da ne ugrozimo našu poziciju, a to bi moglo da se dogodi ukoliko se ponove nemile scene iz prethodnih sezona“, zaključio je Vojinović, apelujući na sve aktere da se sezona okonča u duhu fer-pleja i tako na najlepši mogući način proslavi 20. rođendan ABA lige.

Kurir sport / Tanjug