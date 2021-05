DULE VUJOŠEVIĆ O FINALU ABA LIGE: Zvezda je veliki favorit za osvajanje ABA lige, suđenje u Podgorici bilo domaćinsko! VIDEO

Bivši trener Partizana Duško Vujošević prokomentarisao je izjavu osvedočenog Partizanovca Gorana Grbovića da "Zvezda stoji kao poslednja odbrana srpske košarke".

On je takođe ušao nešto dublje u analizu finalnog okršaja crveno-belih i Budućnosti za titulu ABA lige.

- Ne znam šta mu to znači. Gledajući Zvezdu ove godine, moram da kažem da je kolega Radonjić uradio dobar posao kada je u pitanju odbrana. To se prikazuje iz utakmice u utakmicu, čak je ona prva utakmica u Podgorici, kada su ukrali nekoliko lopti u prvoj fazi odbrane, odmah nakon ofanzive. Lazić je ukrao dve lopte i vidi se da igraju stvarno jako dobro u defanzivi. Ovog momenta, igra se ta finalna serija ABA lige, mislim da je Budućnost propustila svoje prilike jer domaći teren je veoma bitan. Što se tiče nekih rezultata, oni su začuđujući, ali ne bih otvarao preširoku temu - rekao je Vujošević.

On je naveo da je suđenje uvek malo na strani domaće ekipe, pa tako i u Podgorici gde je Zvezda gostovala u trećem i četvrtom susretu.

- Što se tiče nekih sudijskih odluka, one su bile na strani domaćina. Kada je Igokea igrala protiv Zvezde u Beogradu, pa i kad je Zvezda igrala protiv Budućnosti u Podgorici. Oseća se prednost domaćeg terena u većoj meri nego što je to u nekim idealnim uslovima, ali ne treba stvarati neku atmosferu linča. Poštujem to što radi Dejan Radonjić, napredak Dobrića, čitanje igre Davidovca, čak je i Kuzmić u dobroj meri vraćen, intezitet kojim igraju odbranu je dobar. Posle povrede Rida je Zvezda veliki favorit. Niti je prva, niti je zadnja utakmica koja je dobijena uz neke sporne odluke, a što je govorio moj dragi kolega Zmago Sagadin, ovo je "demokracija" i svako ima pravo da kaže ono što misli - zaključio je Vujošević.

