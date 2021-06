PORODICA KRSTAJIĆ - KOŠARKA KAO STIL ŽIVOTA: Nevena, Stefan i Goran ispisuju magične priče u igri pod obručima

Srbija - zemlja košarke.

Ako je nekome i do sada bila pod znakom pitanja istinitost ove fraze, godina u kojoj živimo na autoritativan način je potvrđuje.

MVP NBA, MVP Evrolige, MVP ABA lige samo su početak.

Ovih dana cela Srbija je bila mislima u Valensiji, gde su košarkašice Srbije osvojile treću medalju na poslednja četiri evropska šampionata. Sigurni smo da će cela zemlja biti i uz košarkaše koji uskoro kreću u pohod na Olimpijske igre u Tokiju.

Kako su se stanovnici Srbije zarazili košarkaškim "virusom" i zašto su toliko dobri, teško je objasniti u jednom tekstu. Ali ono što se ukratko može reći jeste da se do magije koju gledamo kada igraju Sonja Vasić, Jelena Bruks, Ana Dabović, Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Vasilije Micić... stiže mukotrpnim radom.

foto: Privatna arhiva

Onakvim kakav se primenjuje u Sivcu, mestu smeštenom između Kule i Sombora. Porodična košarkaška "manufaktura" Krstajić broji troje članova. Otac Goran je dugogodišnji trener i košarkaški funkcioner, sin Stefan je ove sezone poneo epitet najboljeg strelca u Severnoj Makedoniji, dok ćerka Nevena počinje da piše stranice u seniorskoj košarci.

- Normalno je da sam ih odmah na početku usmeravao ka košarci pošto sam profesionalac u tom poslu. Čim su se rodili imali su koš na krevecu, bukvalno im je lopta bila prva igračka - kaže Goran i dodaje: - Nevenino najjače oružje jeste šut za tri poena, ovog leta radimo na ekspozivnosti i igri 1:1. Stefan je drugačiji tip igrača, može da igra poziciju 1 i 2, koš igrač, izvanredan napadač 1:1, i odličan šuter.

Goran Krstajić: Naša škola košarke je poznata u celom svetu Poznati smo po izuzetnoj trenerskoj školi. Na pitanje, kako bi opisao našu školu košarke i šta je ono na šta on posebno posvećuje pažnju u radu, Goran Krstajić odgovara. - Naša škola košarke je poznata u celom svetu, mi spadamo u najtalentovaniju naciju što se tiče košarke. Naravno da su naši treneri najbolji. Trebala bi svaka opština da reaguje da treneri mlađih kategorija budu plaćeni, da se ukine članarina kako bi svako dete dobilo mogućnost da trenira košarku besplatno. Nadam se da će doći do toga, to bi bilo dobro prvo za decu, zatim za klubove, a i za trenere. Ja radim sa mladim igračima i sa profesionalcima, polazim od osnovne kulture kao i ponašanja na treningu, utakmici i van treninga. Akcenat dajem na tehničke stvari, šut i igra 1:1.

Stefan je košarku počeo da trenira sa sedam godina. Drži se posebne devize u karijeri, koja ga je i dovela do priznanja najefikasnijeg košarkaša u prvenstvu Severne Makedonije.

- S obzirom na to da mi je otac nekada bio igrač, a sad individualni trener, od malih nogu me je vodio sa sobom na košarkaške kampove, pa sam od svoje sedme godine počeo da treniram košarku i sve više se interesovao za nju. Što se ciljeva u karijeri tiče, držim se parole red, rad, disciplina, a to se uvek isplati. Minula sezona je bila teška za svakog sportistu, pa i za mene, zbog virusa je bilo mnogo pauza, a potom je liga ubrzana, što je produktovalo da se igraju utakmice na svaka dva, tri dana. Mada, sve u svemu uspešno je završena, bez povreda, što je najbitnije - kaže košarkaš Akademije FMP iz Skoplja.

foto: Privatna arhiva

Stefan inspiraciju za košarku crpi iz sportske porodice, a izdvaja i ime jednog igrača koji može da posluži kao primer.

- Samim tim što potičem iz sportske porodice, ona mi je i inspiracija. Volim da pogledam Evroligu, jer nude veoma dobre košarkaške partije, a što se tiče nekog nazovi idola, izdvojio bih koš igrače poput Majk Džejmsa dok je igrao tu ligu.

Stefan Krstajić: Košarka mi je donela poznanstva i prijateljstva Da je košarka više od igre, potvrđuje i primer Stefana Krstajića. - Košarka mi je donela puno raznih poznanstava i prijateljstva. Jednako kao i mogućnost da upoznam razne gradove u Srbiji i regionu. Daće Bog i dalje od regiona - poručuje Stefan uz smeh. O Neveninoj dosadašnjoj karijeri kaže: - Mlada je otišla od kuće, oprobala se u dosta timova, ove sezone kočio je virus, kao i povreda koju je imala. No, leto je pred njom da se spremi i nastavi da pruža dobre partije.

Poput Stefana, i Nevena je, pod očevim uticajem, košarku počela da trenira sa sedam godina.

- Potičem iz košarkaške porodice i samim tim me je privuklo da se oprobam u tome. Takođe je dosta uticao na to i moj prvi trener Marjan Stojanac koji je i dan danas moja najveća podrška. Po pitanju karijere sam veoma ambiciozna, težim ka tome da jednog dana zaigram negde u Evropi, svesna sam koje odricanje je potrebno za taj cilj, ali težim ka tome - priča nam Nevena.

foto: Privatna arhiva

Na pitanje, šta joj je košarka životno donela, odgovara:

- Od kad sam otišla od kuće pre pet godina, pa do sada, imala sam koliko lepih toliko i manje lepih iskustava. Na svu sreću, više je bilo onih lepih. Izdvojila bih to što sam upoznala mnogo ljudi iz sveta košarke i stekla mnogo prijatelja.

Na pitanje, ko joj od igračica koje igraju na njenoj poziciji služi kao primer, kao iz topa odgovara:

- Definitivno Sonja Vasić koja predvodi našu reprezentaciju i pruža vrhunske partije.

foto: Privatna arhiva

Nevena je minulu sezonu provela u trofejnom Radivoju Koraću, sa kojim je stigla do polufinala domaćeg prvenstva i nacionalnog kupa.

- Sezona koja je sada iza mene je bila izuzetno teška, virus koji je bio prisutan je mnogo uticao i ostavio loš trag koji je, nadam se, sad već iza nas. Što se tiče ekipe, imali smo neverovatnu hemiju i visoke ambicije koje na kraju sezone nažalost nismo ostvarile ali svakako smatram da ni jedan pehar niti medalja ne može da se uporedi sa prijateljstvom koje sam stekla u Koraću.

Leto koje je u začetku za Krstajiće predstavlja uvod u mukotrpan rad. A to je siguran put ka uspehu.

Nevena Krstajić: Brat me inspiriše od malih nogu Posebnu ulogu u Neveninom životu ima brat Stefan. - Ood malih nogu me inspiriše brat koji je uvek tu za mene da me posavetuje, da mi udeli kritiku koju ja prihvatam bez problema. Gledajući njegove utakmice od malena, oduvek sam želela da budem kao on. O Stefanovoj dosadašnjoj karijeri kaže: - On je veliki radnik i ceo život je posvetio samo košarci, mnogo toga se odrekao. Sećam se, dečaci njegovih godina izlaze, on je u 11 već u krevetu jer ima jutarnji trening. Smatram da je njegovom posvećenošću i igrom zaslužio mnogo bolje, što se iskreno nadam da će se ostvariti.

Dejan Ignjatović / Kurir sport