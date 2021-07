FILIP VUKOSAVLJEVIĆ, SUPRUG FRANCUSKE KOŠARKAŠICE, ZA KURIR: U finalu sam navijao za ženu, a srećan sam zbog Srbije! (VIDEO)

Dok je gledao finale, emocije su mu bile pomešane, a kako kaže za Kurir, teško može rečima da opiše taj osećaj. Otkriva, ipak, da je želeo da njegova supruga na kraju bude srećna.

- Pa bilo je baš čudno. Ovo je moja zemlja, supruga baš voli Srbiju, tako da su osećanja bila pomešana. Iskreno, navijao sam za svoju ženu, da pobedi... Ali neobjašnjivo je to... Srećan sam što je Srbija osvojila zlato, a u jednu ruku i zbog srebra za Valerijan - priča nam Filip.

foto: FIBA

Pitamo ga da li se nervirao tokom finala:

- Pa jesam, naročito kad ona promaši, napravi faul. Sve je vezano za nju. Ali kako je utakmica tekla, video sam da Francuska ne može da pobedi. Srbija je bila bolja.

Filip je nju savetovao pre finala da odigra što bolje jer će oči javnosti baš zbog prezimena biti uprte u nju.

foto: Privatna Arhiva

- Rekao sam joj, to je velika stvar za tebe. Baš zbog prezimena Vukosavljević bićeš u centru pažnje. Potrudi se da pružiš dobru partiju, da osvojiš zlato. Jer ona nikada nije stigla do zlata, iako su igrali toliko finala. Videli ste da je posle plakala jer ovo joj je četvrti pokušaj i opet srebro. Bila je besna što nisu odigrale kako su mogle. Ali sve se to brzo zaboravlja, idu Olimpijske igre.

foto: Privatna Arhiva

Dakle, moguć je novi okršaj Marininih lavica i Francuske.

- To sam joj i rekao, imaće priliku za revanš. Ma sve je moguće, nadam se da će Francuska i Srbija biti u tri najbolje u Tokiju.

foto: FIBA

Filip nam otkriva i kako se desila ljubav između Valerijan i njega:

- Igrao sam za klub iz Lila, a moj saigrač se zabavljao s njenom saigračicom. tako smo se upoznali, počeli da se družimo...jednostavno, desilo se.

Živećemo u Beogradu Filip kaže da su planovi nakon igračkih karijera vezani za Srbiju. - Ona koristi svaku priliku da dolazi u Srbiju, obožava našu zemlju. Planiramo da živimo u Beogradu. Kad smo se venčali ovde, ona je mene pitala šta ja mislim da ona uzme moje prezime i da nosi Vukosavljević na dresu. Nisam insistirao uopšte na tome. To je njena odluka, pa i to nešto govori - otkrio je Vukosavljević.

Predrag Gajić / Kurir sport