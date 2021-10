KALINIĆ OTVORIO DUŠU: Izjava o Kosovu i Metohiji je pogrešno preneta i to me boli! NISAM IMAO NAMERO DA BILO KOGA POVREDIM

Košarkaš Crvene zvezde i reprezentativac Srbije, Nikola Kalinić, u intervjuu za "Sportklub" otvoreno je govorio o svom stavu o Kosovu i Metohiji.

Zbog jedne izjave o južnoj srpskoj pokrajini naš reprezentativac se pre dve godine našao na žestokom udaru srpske javnosti. Kalinić ističe da su njegove reči pogrešno protumačene.

"Žao mi je što je moja izjava oko Kosova i Metohije pogrešno preneta, shvaćena i protumačena. Zbog svega toga se loše osećam i to me kao mladog čoveka boli. Nisam imao nameru da bilo koga povredim, bilo kojom svojom izjavom i potezom, i ako se to dogodilo, izvinjavam se. Moram da naglasim da je za mene Kosovo i Metohija neizostavni deo Srbije i da tako treba da ostane zauvek", kaže Kalinić i dodaje da će jednu svoju mesečnu platu izdvojiti za pomoć ugroženima na KIM.

"Mislim da je važno da podsetim javnost da sam sa reprezentacijom svoje države Srbije osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u Madridu 2014. godine, kao i na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine. Osvajač sam Evrolige 2017. godine u Istanbulu, gde sam po završetku finalne utakmice stavio na sebe zastavu svoje države Srbije. U prilog svemu ovome, odlučio sam da doniram jednu svoju mesečnu platu crkvi namenski za pomoć srpskom narodu na Kosmetu".

Kalinić se ovog leta vratio u Crvenu zvezdu, za koju je sa velikim uspehom nastupao u sezoni 2014/2015. Nikola je bio ljubimac navijača beogradskog tima, međutim, nakon sporne izjave koju je dao 2019. godine, jedan deo pristalica Zvezde ga je sa zvižducima i pogrdnim skandiralnjem dočekivao u beogradskoj Areni, dok je bio član Fenerbahčea.

Kurir sport/Sportklub