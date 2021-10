PREDSEDNIK PARTIZANA NAJAVIO NOVE TUŽBE: Objavićemo koji igrač hoće da tuži Partizan, a primao je novac u kešu od drugog kluba

- Koliko godina već postoji ABA liga i kolika je njena popularnost, a mi danas u 21. veku dolazimo u situacije koje nisu normalne. Ono što smo nekada pričali, imati dva kluba u jednoj ligi. A sada imamo i nekoliko takvih slučajeva. A imamo i situaciju da jedan klub u ABA ligi igrače plaća u kešu - nagovestio je prvi čovek Partizana, a zatim i detaljnije opisao o čemu je reč.

- Sad ćemo mi imati sudski postupak, gde ne možemo da dokažemo da je igrač koji je jedno vreme proveo u Partizanu i sa kojim smo se vansudski dogovorili, od drugog kluba primio novac u kešu, a to znamo. I da će i od nas potraživati sredstva koja je već naplatio od tog kluba... Eto, u 21. veku se i to dešava u okviru ABA lige. Ako dođemo u situaciju, mi ćemo biti prinuđeni da obavestimo javnost da se i to dešava. Ali se nadam da će klub iz kolegijalnih razloga tom igraču reći da ne može da naplaćuje dve plate u isto vreme. To će da se desi uskoro..., rekao je Mijailović za Sportski žurnal.

Predsednik Partizana kaže da još neće izlaziti sa imenom kluba i igrača, ali da će biti primoran da to uradi ukoliko se obistine informacije o tužbi koja se priprema.

- Ekipe koje se takmiče u ABA ligi moraju da imaju garantovan minimalni budžet. Onda se ovo ne bi dešavalo. Kao što su zaštićeni igrači, menadžerske agencije i lige, tako moraju da budu zaštićeni i klbuvo. Mi ćemo taj slučaj imati i iznećemo ga u javnosti. Nećemo sada, jer se još nije desio. I zato je važno uvesti red u ABA ligu - istakao je Ostoja Mijailović.

