TRAŽIO SAM MURU DA IM SE IZVINI! Obradović o TENZIJAMA pred meč sa "panterima": Hteo sam da izađemo zajedno na teren!

Popularni Žoc je nakon velike borbe i trijumfa crno-belih u derbiju 7. kola ABA lige, najpre govorio o situaciji koja je prethodila meču.

Podsetimo, sve je počelo izjavom Dalasa Mura, plejmejkera crno-belih, nakon čega je usledilo saopštenje ekipe iz Železnika, potom i odgovor Ostoje Mijailovića.

Obradović je poručio da je stvar bila sređena i pre samog početka utakmica.

- Nisam neko ko previše prati medije, ne zanimaju me vesti niti se bavim time. Iznenađen sam bio kad me je prijatelj zvao i pričao o izjavi Mura i saopštenju iz Železnika. Ja zaista to nisam pročitao. Uvek uđem da pogledam samo neki rezultat utakmice, ili statistiku budućeg protivnika, ili naše koji igraju u NBA. Toliko je moje interesovanje za vesti na sajtovima ili bilo kom mediju. I onda sam jutros reagovao na treningu i rekao Muru da ta njegova izjava ima neku težinu i da je ljudima iz Železnika smetalo, da bi on trebalo uveče pred utakmicu da dođe sa mnom i da odemo da se izvinimo ljudima iz Železnika - rekao je Obradović i dodao:

- Međutim, on je već preko dana dao izjavu. Izvinio se, ja sam pitao ljude iz Železnika, oni su rekli da je sve u redu. Rekao sam im takođe i da možemo zajedno da izađemo na teren, ako mislite da ćete imati nekih problema, a ja da izađem sa Stefanovićem koji je izvanredan momak. Koristim priliku da mu čestitam na svemu što radi. Rekli su da ne treba i da je sve u redu. Mislim da je bila fer i korektna utakmica. Sve ostalo su pitanja na koja ja ne mogu da imam odgovor, a nadam se da ste videli moju reakciju.

foto: Starsport

Trener crno-belih se osvrnuo i na sam tok meča.

- Mislim da smo večeras otvorili utakmicu, za razliku od one pre nekoliko dana, na dobar način. Bili smo izuzetno agresivni, izgledali mnogo bolje u napadu. Igrali smo prilično dobro do poslednjih pet minuta utakmice. Igrači treba da shvate da pri pozitivnom rezultatu, kada rival pokušava da igra na celom terenu sa udvajanjem – da je to situacija kada mora da se igra maksimalno agresivno i da se igra za koš odmah. Nismo to uradili, zaustavili smo se, imali smo problema da šutnemo loptu, obično na isteku vremena i zbog toga je ovako loš procenat za tri poena. Kako bilo, čestitam mojim igračima još jednom na pobedi, ispred nas je veoma interesantna sedmica gde nas čeka putovanje u Andoru i posle toga utakmica sa Zvezdom ovde u Pioniru - zaključio je Željko Obradović.

