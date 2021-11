PARTIZAN NA MUKAMA UOČI ANDORE: Crno-bele čekaju dva leta plus autobus, drugačija nadmorska visina, a onda i snažan protivnik

Košarkaši Partizana u sredu od 20 časova gostuju Andori u okviru 4. kola grupe A Evrokupa.

Crno-beli će na put krenuti već u utorak oko pet časova ujutru jer ih čeka prilično zahtevno putovanje.

"U utorak ujutro u pet časova krećemo ispred Arene, promenićemo nekoliko prevoznih sredstava i stići u Andoru oko pet popodne. Veoma lepo putovanje, ali šta je tu je, to je sastavni deo ovoga čime se bavimo. Ekipa Andore voli da igra u tranziciji, pokušavaju preko svojih plejmejkera da reše što pre, pogotovo ako imaju višak igrača u kontra napadu. To je prva stvar koju treba da uradimo – da zaustavimo njihovu tranziciju. A posle toga u igri pet na pet da probamo da sprečimo te blokade koje imaju za šutere. Treba da iskontrolišemo i skok, jer su tim koji ide izuzetno dobro ide na skok. To bi trebalo da budu ključne stvari. Ako to uspemo da uradimo, imamo šanse da odigramo dobru utakmicu", rekao je Željko Obradović.

Kapiten Rade Zagorac ističe da je Andora jedna od najboljih ekipa u grupi.

"Prvi izazov koji ćemo morati da savladamo – da dođemo maksimalno spremni i odmorni na utakmicu. Čekaju nas dva leta plus autobus – što nije nimalo lako, treba uključiti kao faktor nadmorsku visinu koja je drugačija tamo. Onda se fokus prebacuje na kvalitetnu ekipu, koja godinama ima kontinuitet, deluje mi da su čvrsto na zemlji. U smislu filozofije – nemaju pretenzije da u jednoj godini naprave momentalan uspeh koji će naknadno da napravi probleme u narednim godinama zbog takvog pristupa. Deluje mi da su veoma skromni i zadovoljni sa onim što imaju. Jedni su od najboljih u našoj grupi", rekao je Zagorac.

Partizan je maksimalan posle tri kola, dok je Andora do sada zabeležila dve pobede i jedan poraz.

