PORUKA ZA GOSPODU ISPRED TV! Pešić odbrusio kritičarima: Lako je držati govore, napunite dvoranu kao kad igraju Zvezda i Partizan!

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić sumirao je utiske nakon prvog FIBA "prozora".

Srbija je imala polovičan učinak u prve dve kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo. Orlovi su u Beogradu posle drame savladali odličnu Letoniju (101:100), a onda je usledio poraz na gostovanju od Belgije (69:73).

Pešić je za "Novosti" otkrio da je najveći problem bila neuigranost tima.

"Naš najveći problem je neuigranost. Skupili smo se u nedelju uveče, već u četvrtak smo igrali utakmicu. Ostaje žal što nismo pobedili u Belgiji. Nikad ne znaš šta je bolje, ali ja uvek kažem "'ajde da pobedimo, pa da vidimo šta je bolje". Žalimo zbog poraza, ali i otkrivamo naše slabosti, a to su, pre svega, slabosti u odbrani. U drugom poluvremenu utakmice sa Belgijom izgubili smo deset lopti, i to tako da su ih oni pretvorili u koševe. Te probleme moramo da rešavamo, da razgovaramo sa trenerima njihovih timova. Odbrana od tranzicije je sada ključ svakog uspeha u košarci. Neko je napisao "Pešić je oštro kritikovao igrače". Ja uopšte nisam kritikovao, pričao sam šta se desilo, a ne ko je kriv. Kriv je i trener, sigurno nisu samo igrači. Nisam ni imao razloga da kritikujem, meni je važno da vidim požrtvovanje, disciplinu, želju za pobedom. Ako je to prisutno, ne mogu da kritikujem igrača kad pogreši", ističe selektor Orlova.

Iskusni stručnjak je oštro odgovorio na brojne kritike koje su usledile nakon poraza od Belgije.

"Toj gospodi bih preporučio da dođu na utakmicu reprezentacije Srbije, a ne da sede ispred televizora i da kritikuju ili navijaju. Smanjićemo cenu ulaznica pa, ako se baš toliko brinu, neka dođu da pomognu reprezentaciji. Lako je držati govore da ovaj ne može da bude reprezentativac, da je Pešić trebalo da uzme tajm-aut ili da ubaci ovoga ili onoga. Ja to razumem, ali uvek i svuda ima tih skrivenih pomagača, ne samo kod nas. Moja poruka je da dođu i napune dvorane kao kad igraju Zvezda i Partizan, nek malo navijaju, a posle toga, ako im se nešto ne sviđa, imaju pravo i da kritikuju", jasan je Pešić.

Selektor je imao i poruku za reprezentativce pred predstojeće izazove u kvalifikacijama.

"Najvažnije je da ovi momci shvate da moraju da daju maksimum da bi pobedili u kvalifikacijama. Kad protiv nas igraju Belgijanci, Letonci ili Estonci, oni misle da igraju protiv Jugoslavije iz najboljih vremena. Uvek imaju želju za dokazivanjem, koja dodatno pojačava motivaciju. Ako nismo na istom nivou želje i motivacije, teško da možemo da dobijemo utakmicu. Ne možemo da se oslanjamo na neki suvi kvalitet i talenat, kao "mi smo iz zemlje košarke i to je dovoljno". To nije dovoljno", rekao je iskusni trener.

Kurir sport/Novosti