JOKIĆ BACAO MAGIJU! Srbin upisao ISTORIJSKI tripl-dabl, ali ga je Vučićević nadmašio! Denver OPET U KRIZI, Čikago slavio! (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić u dresu Nagetsa pružio je maestračnu partiju i upisao novi tripl-dabl, preciznije - istorijski.

Jokić je protiv Čikaga na terenu proveo 36 minuta i za to vreme je imao učinak od 17 poena, 15 asistencija i 12 skokova, čime je stigao do svog 60. tripl-dabla u najjačoj košarkaškoj ligi.

Najbliži ispred njega, na sedmom mestu, trenutno je Džejms Harden sa 62 tripl-dabla, a od aktivnih igrača tu su jedino još Lebron Džejms (99) i Rasel Vestbruk (199). Prvi koji ne može da mu pobegne trenutno je Vilt Čemberlejn na 6. mestu sa 78 tripl-dablova u NBA.

Monte Moris i Vil Barton su brojali do 19, Eeon Gordon do 18, a Džef Grin do 14 ubačenih poena, uz 13 skokova.

S druge strane, Zek Lavin je ubacio 32 poena. Crnogorac Nikola Vučević i Lonzo Bol su imali po 20 poena i 10 skokova, Džons je dodao 12, a Dosumnu 11.

Nekadašnji igrač Mege Marko Simonović igrao je samo 49 sekundi za Bulse.

Čikago sada ima skor od 17 pobeda i osam poraza, dok je Denver na učinku od 11 pobeda i 12 poraza.

