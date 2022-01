NBA RITAM PARTIZANA: Crno-beli u pet dana igraju tri utakmice! Od subote ulaznice u prodaji

Partizan će naredne sedmice odigrati tri utakmice u pet dana!

Zbog zauzetosti Arene, crno-beli će od 18.01. i utakmice protiv Hamburga, svoje utakmice do početka aprila igrati u hali "Aleksandar Nikolić".

U ionako zgusnut raspored takmičenja, naredne nedelje je dodata i zaostala utakmica 13. kola ABA lige protiv Mege.

Zbog toga, Partizan će od 18. do 22. januara odigrati čak tri utakmice.

18.01. od 20:45 protiv Hamburga

20.01. od 17:00 protiv Mege

22.01. od 17:00 protiv Cibone

Od subote, 15. januara, u prodaju se puštaju ograničeni kontigenti ulaznica za sve tri utakmice.

Cene pojedinačnih karata su:

PARTIZAN - HAMBURG (18.01. OD 20:45)

Tribina: 1.500 dinara

Parter: 2.000 dinara

Premium i Superior: 3.000 dinara

Court Seat 1 red: 25.000 dinara

Court Seat 2 red: 15.000 dinara

PARTIZAN - MEGA (20.01. OD 17:00)

Za ovu utakmicu važe već prodate ulaznice, kao i novogodišnji paketi. U prodaji će se naći samo Parter i to po ceni od 1.500 dinara. Ulaznice za Court Seat prodaju se po cenama od 12.000 dinara za 1. red i 8.000 dinara za 2. red.

PARTIZAN - CIBONA (22.01. OD 17:00)

Tribina: 1.000 dinara

Parter: 1.500 dinara

Premium i Superior: 2.500 dinara

Court Seat 1 red: 12.000 dinara

Court Seat 2 red: 8.000 dinara

Ulaznice se prodaju od 15. januara u 10 časova putem servisa Ticketline i sajta www.ticketline.rs

LOKACIJE I TERMINI PRODAJE KOJA POČINJE OD 15.01. U 10 UJUTRU:

Online prodaja na sajtu www.ticketline.rs od 15.01. U 10 ujutru

Ticketline TC Merkator, Novi Beograd: Radnim danima i subotom od 10 do 18 časova, na dan utakmice Partizan - Hamburg od 10 do 18 časova, na dan utakmica, Partizan - Mega i Partizan - Cibona od 10 do 15 časova.

Ticketline TC Stadion, Voždovac: Svakog dana od 10 do 21 čas, na dan utakmice Partizan - Hamburg od 10 do 18 časova, na dan utakmica, Partizan - Mega i Partizan - Cibona od 10 do 15 časova.

Blagajna hale "Aleksandar Nikolić": 18.01. od 18:00 do početka utakmice Partizan - Hamburg, 20.01. od 15:00 do početka utakmice Partizan - Mega, 22.01. od 15:00 do početka utakmice Partizan - Cibona.

Kurir sport