VETAR U LEĐA ZA ZVEZDU! Radonjić: Ova pobeda ima poseban značaj

Crveno-beli su slavili preokretom u poslednja dva minuta i odneli pobedu rezultatom 83:82.

"Posle jednog izuzetno teškog perioda za nas, koji je predugo trajao i prvo ritma koji je bio težak nas, a onda i korone gde smo ostali skoro bez čitavog tima i nismo predugo bili zajedno, trenažni proces je trpeo. Pokušali smo pre ovog meča u Evroligi nešto da uradimo, tamo je bilo evidentno da je to daleko od onoga što smo radili pre tih problema i pauze od preko 20 dana. Ritam koji je iziskivao da nosimo sve napore i probleme koje smo imali", počeo je Radonjić na konferenciji za medije i nastavio:

"Došli smo da igramo protiv Olimpije koja je dobra i za koju imam samo reči hvale. Napravili su promene, dobro igraju. Tokom meča smo neke stvari bolje radili nego što je to bilo u Francuskoj, ali bilo je tu jako dosta stvari koje nisu bile tipične za naš tim. Moramo da igramo sa energijom, a zbog okolnosti to nismo imali. Početak vrlo mekan, odbrana je bila loša i malo smo se konsolidovali pred kraj prve četvrtine, u drugoj je to bilo bolje, ali smo imali greške koje nisu tipične za nas".

Smatra da zbog svih okolnosti ova pobeda ima poseban značaj.

"Generalno je bilo "gore-dole", brzo smo padali, pravili smo greške i dozvolili da iz prednosti dođemo u jedan zavidan minus za samu završnicu. Gusta završnica, uspeli smo da budemo dobri u zadnjim minutima, da odbranimo i pogodimo i dođemo do za nas važne pobede. Nama sledi ritam koji je takav kakav jeste, mi moramo da pronalazimo alternativna rešenja, kako bismo ekipu dizali. Idemo za Atinu, potom imamo meč sa Mornarom, pa dupli program. Neće to biti lako, ova pobeda zato još dobija na značaju", podvukao je trener Zvezde.

