NIJEDAN KLUB NEMA OVAKVE NAVIJAČE! Obradović: Moramo da pružimo više od maksimuma!

"Želim da čestitam ekipi što su bili koncentrisani i fokusirani. Imamo mi tu još nekih problema koje ćemo da objasnimo igračima. Najpre u odbrani, pa i u napadu kada je protok lopte u pitanju. Važno je istaći da je Andora bila limitirana na visokim pozicijama, što smo mi iskoristili. Odnos skokova je bio važan. Kako god, bitna pobeda za nas. Imamo utakmicu kupa u koju ćemo ići sa najvećim ambicijama", rekao je Obradović

Obradović je oduševljen podrškom " Grobara" u hali.

"Ne mogu da ne čujem i ne vidim. Fantastična podrška. Mislim da to nema nijedan klub. Moramo da pružimo ne maksimum nego više od toga", naglasio je Obradović

Zanimljiva scena je obeležila utakmicu krajem treće četvrtine.

Jam Madar je pogodio trojku i krenuo da se raduje umesto da se postavi u odbrani što je razbesnelo Obradovića.

"On je dete od 20 godina. To su stvari iskustva. Ja sam svestan da je radostan i da je odigrao dobru utakmicu i ta komunikacija između igrača i publike treba da postoji. Ali mora da igra, pa tek onda da se raduje. To iskusan igrač sebi ne bi dozvolio", objasnio je Obradović.

Kurir sport