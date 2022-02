ČUVENI STRUČNJAK PROGOVORIO O TOME ŠTO JOKIĆ NIJE IGRAO ZA REPREZENTACIJU: Imidž i reputacija se stvaraju godinama (VIDEO)

Gotovo da ne prodje dan da se u sportskim rubrikama medija ne spominju četvorica srpskih sportista. Fantastična četvorka koju čine Novak Đoković, Nikola Jokić, Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović, svakog dana predstavlja srpski sport i Srbiju u svetskim medijima.

foto: Kurir televitija

Koliko su važni njihovi uspesi, ali i o važnosti brendiranja naših sportista govorili su Zoran Avramović, stručnjak za marketing i komunikacije i direktor marketinga Odbojkaškog saveza Srbije i Miloš Bjelinić urednik sporta u Kuriru.

- Mislim da Denver jako težko može da osvoji NBA ligu i svi ti veliki igrači koji su osvajali ligu imali su igrače koji su iz senke radili odgoman posao. Jokić nema nikoga i neki koji su tu bili, povredili su se. Jokić nema u Denveru saigrače koji su spremni da ga isprate na tom putu. Jokić obara rekorde. Samo slušamo kako je skidao rekorde. Opet je u 2,3 kandidata za MVP - rekao je ua Kurir televiziju Miloš Bjelinić.

foto: Kurir televitija

Zoran Avramović, stručnjak za marketing i komunikacije i direktor marketinga Odbojkaškog saveza Srbije smatra da imidžu u svetu Nikoli Jokiću nije smetalo to što nije igrao za reprezentaciju, ali i da je mnogo uradio u svetu za imidž Srbije, kao i evropskih košarkaša.

foto: Kurir televitija

- Imidž je stvar koja se stvara, kao i reputacija. Imidž Nikole Jokića, kao i reputacija su veliki. To što on nije igrao za reprezentaciju, to nije završen proces. Čitao sam da će selektor Pešić razgovarati sa svim igračima. Jedno je Nikola Jokić kao igrač i mislim da njegov imidž ne zavisi mnogo toga. Bilo bi dobro da igra za reprezentaciju. Uradio je mnogo za imidž Srbije, i za imidž evropskih igrača. Njegov šarm je zanimljiv. Niko ga u Americi neće pitati da li će igrati za reprezentaciju. Svuda u svetu je poznat i priznat - rekao je Zoran Avramović, stručnjak za marketing i komunikacije i direktor marketinga Odbojkaškog saveza Srbije.

