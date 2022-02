ČUDO IZ SRBIJE! TAMARA JOKIĆ OSVAJA SVETSKU MUZIČKU SCENU: Od Valjeva preko Berklija, pa do prvog albuma koji je hit u Portugalu!

Mlada umetnica iz Valjeva Tamara Jokić završila je studije na Berkliju i nedavno potpisala ekskluzivni ugovor sa "Sonijem".

Ona će publici pre nekoliko dana predstavila svoj album "Transiberica", koji je već postiglo uspeh u Portugalu i Španiji.

Tamara je za Kurir ranije govorila više o muzici koju stvara, studijama, ugovoru i svojim stavovima o današnjoj muzičkoj sceni i trendovima.

Kako je moguće doći do Berklija?

- Upis studija na Berkliju funkcioniše na sličan način kao i kod nas: postoji prijemni ispit, odnosno audicija, zatim intervju i nešto što oni zovu "nedelja orijentacije", a to je prvih nekoliko dana kada se student upoznaje sa svojim okruženjem. U skladu sa audicijom i rezultatima, Berkli odlučuje da li će vam dati stipendiju ili ne.

Kome je namenjena muzika koju stvarate i šta vas inspiriše?

- Muzika kojom se bavim spoj je mediteranskih zvukova, španskog i portugalskog jezika. Teme o kojima pišem su uglavnom životne, ljubavne i govore o odnosima između ljudi kroz vreme i danas. Smatram da je bilo koja muzika uvek namenjena onima koji se s njom povežu na neki emotivni način ili nađu neku posebnu sponu sa tim zvukovima i rečima koje umetnik stvara.

Kako ste uspeli da dođete do ugovora sa "Sonijem" (Portugal) za novi album, s obzirom na to da ste vi prvi naš muzičar kome je to pošlo za rukom?

- "Soni" je kontaktirao sa mnom početkom maja ove godine, sa željom da ostvarimo saradnju i snimimo album. Moje pevanje i moju muziku čuli su 2019, kada sam nastupala u Madridu sa poznatim producentom i gitaristom Havijerom Limonom.

S kojim poznatim muzičarima i umetnicima ste do sada nastupali?

- Imala sam čast da nastupam sa poznatom portugalskom fado pevačicom Marizom, koja je i sama dolazila u Srbiju bezbroj puta i punila Sava centar i druge dvorane. Sa divnom Amirom Medunjanin, Havijerom Limonom i mnogim drugim. U budućnosti, iz Srbije bih volela da sarađujem sa Biserom Veletanlić i Markom Luisom.

U Americi je popularan Nikola Jokić. Da li ste u srodstvu?

- Nikola Jokić je sjajan košarkaš, ali nismo rođaci.

Kako komentarišete današnju muzičku scenu u Americi i Srbiji i mlade izvođače?

- U svim žanrovima, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, ima mnogo talentovanih ljudi. Svi oni, nezavisno od vrste muzike kojom se bave, imaju i neki svoj lični izraz koji upotpunjuje njihovu muziku na određen način i izdvaja je od ostalih. Ono što bih ja volela da vidim, ponajviše u Srbiji, jeste stvaranje veće platforme za autorsku i alternativnu muziku, kao i za muzičare, organizatore i umetnike koji se bave interdisciplinarnim umetničkim granama (mjuzikli, muzičke predstave, interaktivne izložbe, podkasti, festivali i konferencije koje okupljaju više umetničkih esnafa i zajednica).

Autotjun je više stvar ličnog ukusa Zašto je autotjun i dalje trend i koliko on zapravo kvari muziku? - Autotjun je postao trend samo u određenim komercijalnim muzičkim žanrovima, mislim da nije toliko zastupljen u džezu, vorld muzici ili u nekim akustičnijim postavkama. To da li će muziku nešto "pokvariti" ili "popraviti" više je stvar ličnog ukusa.

