POČINJE BORBA ZA ŽUĆKOVU LEVICU: Zvezda i Partizan favoriti - derbi moguć tek u finalu, ali ko može da pokvari taj scenario?!

Na talonu je prvi trofej u sezoni, ko u nedelju uveče bude slavio pobedu, prgliće popularnu Žućkovu levicu, trofej Kupa Radivoja Koraća.

Na završnom turniru u Nišu u niskom startu je osam ekipa, pored Crvene zvezde i Partizana, koji su i najveći favoriti, svoju šansu traže Radnički, Mega, Zlatibor, Borac Čačak, Borac Zemun i FMP.

Interesantno je da večiti derbi možemo da gledamo samo u finalu, a da li će se neko okliznuti, videćemo.

Najtrofejniji trener Evrope predvodiće Partizan u Kupu prvi put posle dve decenije, crno-beli u s njim na čelu 1992. bili najbolji.

Obradović je zbog ograničenja broja stranaca precrtao Gregora Glasa i Jama Madara, dok je strateg Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao da centar Majk Cirbes zbog povrede kolena najverovatnije neće moći da igra. Crveno-beli večeras otvaraju turnir utakmicom s Radničkim iz Kragujevca.

- Najpre želimo da opravdamo ulogu favorita protiv Radničkog, a tek kasnije ćemo razmišljati o rivalima u nastavku. Zbog situacije u kojoj se nalazimo,nama je najvažniji prvi naredni trening - kaže Dejan Radonjić.