GLEDAM KAKO VIČE NA SMAJLIJA I SVEGA SE SEĆAM Rebrača otkrio kako je na treningu namerno UDARIO Obradovića TO MU JE BILO ZA MOSKVU

Željko Rebrača, jedan od najboljih košarkaša kojeg je Srbija ikada imala, dotakao se bivšeg trenera Željka Obradovića i ispričao jednu anegdotu o njemu iz Moskve.

Rebrača je istakao da je Obradović bio sa njim veliki deo njegove karijere i da je najviše zaslužan za njegov uspeh.

- Željko je bio uključen u velikom delu moje karijere. Bio je sa mnom 2 godine u Partizanu, 2 godine u Benetonu, 2 godine u Panathinaikosu i plus reprezentacija. On je iz mene izvukao ono najbolje, ali na jedan grublji način. Jer jedino tako sam mogao da postanem vrhunski, jer maženje i paženje mi nije prijalo u tom smislu da izvuče najbolje iz mene - istakao je bivši košarkaš.

Naveo je da je Profesorov (Aleksandar Nikolić) rad sa Željkom odveo treninge na skroz viši nivo.

- To je počelo još kada je Profa bio pomoćnik Željku, kada je tek on krenuo. Obraćanje pažnje na te detalje košarkaške i vraćanje sve ispočetka. Nekada nije bilo toliko fizički naporno, koliko je zapravo bilo psihički da se to sve ponovi. Naravno, kasnije je Željkov i Profin rad to podizao na sve viši nivo i nije bilo jednostavno ispratiti sve to, a i igrači koji su radili sa njim i koji rade sa njim znaju o čemu pričam. To je tako jer je zahtevan, ali to sve dovodi do velikih rezultata - rekao je bivši košarkaš.

Rebrača je potom ispričao jednu urnebesnu anegdotu iz Moskve.

- Trening pred početak prve utakmice Kupa šampiona protiv CSKA. Željko se uključio da igra 5 na 5 na pola terena. U toku igre je meni došao u blok i udario me. Kada se taj trening završio trening došao sam pomoćnom treneru i rekao: "Vidi šta mi uradio ovaj, sve mi je poplavelo". Naravno on je to preneo Željku i on je na to rekao:"Ma ko ih j*be, oni su p*čke". Posle dva meseca isto smo igrali i desila se ista situacija da sam išao u blok i pravio ga nad Željkom. Tada sam ušao u njega i izbio mu vazduh. Svi su tada očekivali da će da me izbaci sa treninga, ali rekao je samo: "Rebrača, mogao bi da praviš takve blokove i na utakmicama", a tad sam mu odgovorio:"To je za onu Moskvu" - ispričao je bivši košarkaš.

Dodao je da ga Smajlagić podseća na njega i da ima veliki potecijal da bude vrhunski.

- Bio sam na par Željkovih utakmica i gledam tako kada priđe Smajlagiću i krene da se dere na njega. To me priseti na mene ranije. Mada to je svakako proces i verujem da će da pomogne konkretno Smajlagiću, jer mislim da ima veliki potecijal da bude vrhunski - rekao je Rebrača.

