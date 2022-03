KALINIĆ OTKRIO DA GA JE ŽOC ZVAO U PARTIZAN: Imali smo razgovor, ali kako da odem tamo? Ja sam ZVEZDAŠ! (VIDEO)

Ono o čemu se spekulisalo tokom leta, sada je dobilo zvaničnu potvrdu. Nikola Kalinić, košarkaš Crvene zvezde, imao je letos ponudu na stolu od Partizana, tačnije trenera Željka Obradovića.

foto: Starsport

Nikola Kalinić i Željko Obradović sarađivali su u Fenerbahčeu, tako da je trener crno-belih znao sve ljudske, ali i igračke kvalitete Zvezdinog košarkaškog asa.

- Bili smo letos u kontaktu. Željko je pitao mene i mog agenta da pređem u Partizan. Odgovorio sam mu da neću, jer ne želim i smatram da bi to bilo glupo - kazao je Nikola Kalinić u razgovoru sa litvanskim novinarom Dinatasom Urbonasom za portal Baksetnews.

foto: Starsportphoto

Nikola Kalinić nijednog trenutka nije razmatrao izuzetno bogatu ponudu Partizana i bivšeg trenera. Inače, ponuda je iznosila 900.000 evra godišnje, a o tome je Kurir nedavno pisao.

- Ima me na velikom broju fotografija na kojima proslavljam Zvezdine trofeje. Ne mislim da je prikladno tako olako menjati klupske boje. Naročito ako ne moraš i ako već možeš da se vratiš u Crvenu zvezdu.

Litvanski novinar podsetio je Nikolu Kalinića da je dosta košarkaša Crvene zvezde prelazilo u Partizan. U sadašnjem sastavu crno-belih igra Nemanja Dangubić, a ranije su tabor menjali Dejan Tomašević, Mlađan Šilobad, Miloš Vujanić, Jovo Stanojević, Goran Bogdanović...

- Potpuno razumem da neko želi da igra na višem nivou ili da prihvati finansijski unosniju ponudu. Na kraju, mi igramo samo 10 do 15 godina i to nam je šansa da što bolje unovčimo karijeru.

foto: Starsport

Nikola Kalinić otkriva i da su igrači Crvene zvezde bili potcenjeni u javnosti u odnosu na košarkaše Partizana tokom leta.

- Mislim da su napravili grešku sa svim tim "hajpom" koji su pravili oko pojačanja i sa medijima. Ko god da im je došao u klub, oni su to predstavljali kao da je došao Majkl Džordan. I tako čitavo leto, naši igrači su čitali u medijima kako Partizan dovodi nekog košarkaša koji je bolji od igrača Zvezde. "On će ih ubiti ove sezone", i te priče... Ljudima je verovatno malo dosadilo to što Crvena zvezda osvaja titule, i želeli su nešto novo - smatra Nikola Kalinić.

